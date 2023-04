Build Circular a déjà convaincu 650 PME bruxelloises de rénover de façon circulaire

Au service de l’économie circulaire

C'est sur cette base qu'Embuild, la confédération belge de la construction, a tiré le bilan de son projet Build Circular qui accompagne depuis deux ans les entrepreneurs et entrepreneuses sur le marché de la rénovation. "Ce projet est né en septembre 2020, en pleine crise sanitaire, quand les entrepreneurs se sont retrouvés à l'arrêt durant plusieurs semaines, se souvient Laurent Schiltz, secrétaire général d'Embuild.brussels, l'entité régionale d'Embuild. C'était l'occasion de nouer un dialogue avec des personnes qui sont à la tête de PME mais qui travaillent aussi sur chantier tout au long de la journée. Il faut savoir que 90 % du marché bruxellois est composé de ce type de PME, avec des personnes qui ont le nez dans le guidon de 5 h le matin à 21 h le soir et qui n'ont pas toujours le temps de prendre conscience des défis de demain autour de la digitalisation ou de la question climatique."

Il y a pourtant des opportunités à saisir, et c'est tout le sens du projet Build Circular, soit la rénovation au service de l'économie circulaire. "La stratégie de rénovation du bâti bruxellois et ses nouvelles primes Renolution est bel et bien en marche. Une évolution d'autant plus importante que le bâti est ancien (une grande partie des immeubles a été construite avant les années 1945) et particulièrement énergivore. Rappelons qu'un logement sur trois dans la capitale n'est pas isolé et que plus de la moitié des émissions directes de gaz à effets de serre vient de la consommation énergétique des bâtiments. Les ambitions sont bien connues : une moyenne de certificats PEB de score C pour les habitations des particuliers d'ici à 2050 et la neutralité carbone pour les bâtiments du secteur public d'ici à 2040, rappelle Laurent Schiltz. Le défi est immense !" Pour arriver à ces objectifs, il va falloir accélérer le rythme et Embuild.brussels ambitionne d'atteindre le chiffre de 170 rénovations par semaine. "Cela implique de tripler le nombre actuel de rénovations", précise-t-il.

D'où l'urgence de trouver des entreprises prêtes à prendre le train en marche. Tout le défi est de leur faire prendre conscience des opportunités, dans un monde où la rénovation est souvent perçue comme peu rentable, surtout si on mise sur des chantiers eux-mêmes peu énergivores et utilisant des matériaux respectueux de l'environnement. "Il s'agit, en effet, d'un défi complémentaire, puisqu'on parle non seulement de rénover mais de le faire de manière circulaire pour réduire les déchets de la construction, concevoir de façon réversible et modulaire et opter pour des matériaux recyclés ou biosourcés, convient Laurent Schiltz. Le marché de la construction en Région de Bruxelles-Capitale est constitué de près de 13 000 entreprises dont 90 % sont des TPE et des PME. Elles font majoritairement face à un manque de temps, de moyens et sont confrontées à une situation de marché rendue plus tendue avec la hausse du prix des matériaux, la hausse de la demande et l'évolution vers la circularité. Plus que jamais, le besoin se fait sentir de pouvoir s'appuyer sur un service qui les accompagne à saisir ces opportunités de marché en s'organisant mieux, en se formant et en trouvant des sources de financement, le cas échéant. C'est ce qu'Embuild.brussels se propose de faire au travers de Build Circular, en exhortant les entreprises de construction bruxelloises à saisir les opportunités des primes Renolution et en les coachant sur quatre axes."

Un accompagnement en quatre axes

Ces axes, les voici. Le fondement d’un chantier, c’est évidemment l’offre, qui doit être au juste prix, mais qui tient également compte des primes et de l’éligibilité ou non des clients maîtres d’ouvrage. À qui il faut pouvoir offrir un service de conseil, au centre duquel l’expertise de l’entrepreneur doit constituer une plus-value indispensable pour la conception du projet. Le troisième axe est un défi interne pour les entreprises, qui devront développer des pratiques durables et circulaires. On pense au réemploi de matériaux, à des matériaux durables, mais aussi à des chantiers propres et au tri des déchets de chantier. Enfin, le quatrième axe repose, logiquement, sur la qualité des travaux réalisés.

Pour faire grandir ce projet, Build Circular se présente comme un "helpdesk" pour les entreprises participantes, avec un service composé de quinze personnes, prêtes à répondre à toutes les interrogations des entrepreneurs impliqués dans le projet.

Deux ans après son lancement, Build Circular a présenté quelques chiffres. "Parmi les 1900 entreprises contactées proactivement par Build Circular, 650 entreprises se sont engagées dans une dynamique circulaire. 150 entreprises ont bénéficié d'accompagnements pour développer leurs pratiques circulaires, plus d'une centaine d'entre elles ont acquis de nouvelles compétences dans la gestion des déchets, le réemploi, la consolidation d'un business model ou l'utilisation de matériaux durables et biosourcés. Enfin, plus de mille personnes ont été formées à des techniques circulaires et durables et une liste d'entreprises engagées et véritables ambassadrices a été publiée."