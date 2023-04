Sensibilisation : "Intégrer la dimension de genre dans la politique de logement est indispensable"

La démarche du CWEHF s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par la ministre wallonne de l'Égalité des Chances, Christie Morreale (PS), en vue d'intégrer la dimension de genre dans les projets du Plan de relance de la Wallonie. Celui-ci prévoit un budget initial d'1,7 milliard d'euros consacré à la promotion de la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés ainsi qu'à la création de nouveaux logements d'utilité publique. "Le CWEHF a décidé de se pencher sur la thématique "Genre et logement", cet angle d'approche étant encore fort peu étudié alors que cette politique est par essence transversale", précise le Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes dans un communiqué.

Trois capsules, trois thématiques

Trois thématiques sont abordées dans les capsules. La première s'intitule "mettre les femmes au cœur de la politique du logement". Aujourd'hui, 49 % des ménages wallons sont des familles monoparentales ou des ménages isolés, assure le CWEHF. Parmi ces ménages, les femmes sont majoritaires et surexposées au mal-logement. Les multiples discriminations qu'elles subissent témoignent des difficultés d'accès à un logement abordable et de qualité. "Une politique de logement réellement égalitaire ne sera possible que par des modifications de législation, notamment la suppression du statut de cohabitant", jugé injuste en termes d'accès au logement et de lutte contre la pauvreté.

La deuxième thématique est "penser autrement l'habitat". Le logement est le lieu de reproduction des rapports de domination des hommes envers les femmes pouvant aller jusqu'à la violence intrafamiliale, dénonce le CWEHF. "Il est dès lors indispensable de prévoir des espaces non genrés, comme il en existe en Espagne, et qui tiennent compte des différentes trajectoires de vie."

Enfin, la dernière thématique est "tenir compte de l'environnement". Les femmes sont confrontées à l'insécurité tant dans les espaces intermédiaires que dans l'espace public, pointe le Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes. "Ces espaces intermédiaires pourraient devenir des lieux d'échange, d'entraide permettant également de lutter contre l'isolement", propose-t-il, tout en indiquant qu'il est urgent de tenir compte des besoins des femmes en matière de proximité des fonctions et des services par rapport au logement. "Les habitats innovants et dégenrés tentent de répondre à la crise du logement et aux besoins de la population."

Des recommandations

La réflexion sur la question du genre et du logement menée par le CWEHF a débouché sur plusieurs recommandations s’articulant autour de cinq axes : visibiliser la dimension du genre en matière d’accès au logement de qualité, à travers notamment la mise à disposition de données genrées ; revoir le cadre légal en adaptant, par exemple, les critères d’attribution des logements sociaux ; dresser un état des lieux genré de la qualité du marché locatif privé et public ; développer une approche genrée de l’habitat en renforçant notamment la participation des femmes dans l’élaboration des projets de logements collectifs ; imposer une approche genrée dans la rénovation énergétique des bâtiments, en conditionnant les prêts et primes accordés aux propriétaires à un maintien du prix des loyers durant une période déterminée.