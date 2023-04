"En architecture, il faut oser rêver"

À peine diplômé, "j'ai été bluffé par une conférence de la Française Odile Decq qui savait raconter des histoires, emmener, faire rêver, oser l'architecture, alors qu'à Liège, de manière générale, l'architecture reste très gentille, on s'interdit la notion d'audace." Au culot, "je lui ai demandé si elle ne cherchait pas un effectif pour son bureau. Chance pour moi, je savais parler italien."

À l'âge de 23 ans, en 2001, il quitte Liège pour Paris où il fait ses armes pendant cinq ans dans l'agence d'Odile Decq et Benoît Cornette. Il travaille comme chef de projet sur des programmes d'ampleur tels que le musée d'art contemporain à Rome ou le réaménagement du port de Gennevilliers en région parisienne. "Là, j'ai appris mon métier à une vitesse VV prime; j'ai eu une autoroute du savoir." Une expérience qui lui donne une certaine manière de concevoir l'architecture, devenue son leitmotiv : "une architecture osée et une architecture rêvée."

Installé à son compte en 2005, à Paris d'abord, et à Bruxelles ensuite, la réalisation la plus emblématique de Frédéric Haesevoets est le nouvel hôtel de ville de Herstal inauguré en septembre 2015. "De prime abord non traditionnel, c'est un projet où tout a un sens : les angles, la colorimétrie, la matérialité…, confie-t-il. L'essentiel est de déclencher une émotion quand on voit une architecture, qu'elle soit perturbante, olfactive, visuelle… Au mois de juin, on y sentira le jasmin; à Noël, les roses de Noël. Les angles répondent au chaos urbain dans lequel ils s'inscrivent tandis que la passerelle rouge fait écho au vert de la façade végétalisée" dans un centre minéral, et connecte les deux pôles divisés (administratif et social).

Un portefeuille de projets hétéroclites

Pour chaque conception de projet, le bureau d'architecture de Frédéric Haesevoets, qui prend le nom de AAFH ! Architecte en août 2019, s'impose d'"écouter, comprendre, créer, innover et surprendre." "On ne fait que répondre à une demande qu'il faut comprendre pour réaliser un projet, avec l'idée qu'on ne donne pas tout, tout de suite. L'architecture peut sortir des sentiers battus, éveiller une émotion, émerveiller, sinon c'est l'ennui", invoque l'architecte. Constitué d'une dizaine de collaborateurs, le bureau compte 350 projets étudiés et plus de 120 projets construits (390 000 m²). Parmi eux figurent des projets de petite à plus grande échelle, entre la Belgique et l'international, le privé (majoritairement) et le public. Avec quelques projets phares, comme l'écoquartier Les Tilleuls à Andenne, trois immeubles du quartier Marexhe à Herstal, la rénovation d'un duplex classé de l'architecte Frantz Jourdain à Paris, et bientôt l'extension de 70 suites à l'hôtel Radisson Blu Balmoral de Spa.

Les projets sont hétéroclites (construction, transformation, rénovation et restauration), avec des variations autour de l'habitat (individuel, collectif, logements étudiants, hôtels, résidences-services…) et l'utilisation de matériaux pérennes (brique, pierre, bois, acier…). "Chaque projet est pensé pour être transformable et réversible. Un bâtiment peut avoir plusieurs vies." Ainsi, à Anderlecht (projet Kuborn), "en enlevant quelques cloisons, un hôtel de 150 chambres peut devenir un immeuble de 36 logements."

Pour Frédéric Haesevoets, "la qualité n'est pas liée aux moyens, il faut mettre de la qualité partout, quelle que soit l'échelle, avec une attention portée à la lumière, aux espaces communs…" Fort de ce bagage, il enseigne depuis 2019 le cours d'atelier de projet d'architecture au sein de la Faculté de l'Université de Liège, et, depuis 2021, la pratique professionnelle et le stage.