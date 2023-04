Liège va accueillir le premier incubateur wallon d’économie sociale début 2024

Le nouvel incubateur iES ! prendra ses quartiers au sein du bâtiment La Menuiserie, rue de l'Académie, 53. L'espace, qui tire son nom de son ancienne fonction, est en chantier pour accueillir prochainement des entreprises en transition : la coopérative Novacitis (qui porte le projet), Rescoop, Cociter, Imagine Demain le monde, Financité… "Nous avons pu acquérir le bâtiment il y a trois ans grâce à une levée de fonds et commencer les travaux en août 2022", précise Eric Dewaele, président du conseil d'administration de Novacitis. Fondée fin 2017 à partir d'un partenariat entre organisations et particuliers de l'économie solidaire, la coopérative rassemble un peu plus de 400 coopérateurs à ce jour.

D'une superficie totale de 2000 m², le bâtiment comprendra des bureaux (39 postes fixes et 36 postes partagés), des espaces de réunions et de formations (68 places réparties en divers lieux), un pôle d'alimentation durable et un espace horeca de 97 m². Le centre d'entreprises dédiées à la transition ouvrira ses portes début 2024. "Actuellement, nous avons 80 % de nos bureaux privatifs loués. Il reste encore quelques places", indique Eric Dewaele.

Au service de l’humain

Initié dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, sous l'impulsion de la ministre, l'incubateur se veut la porte d'entrée de l'entrepreneuriat social en Wallonie. Il fournira notamment un espace de coworking, des programmes d'accompagnement sur mesure, un réseau et des services de formation adaptés aux besoins des porteurs de projet pour les aider à se développer. "Il s'agira d'accompagner, financer et promouvoir les projets en Wallonie ; orienter, former et favoriser les rencontres entre les acteurs ; faciliter le processus de création et de professionnalisation ; et participer au changement d'échelle des entreprises qui le souhaitent, explicite Flora Kocovski, directrice de Walter, l'outil de financement wallon en économie sociale. L'économie sociale répond à une nécessité, voire une urgence économique d'adresser les besoins de la population en mettant l'économie au service de l'humain et non l'inverse."

"Le gouvernement wallon croit beaucoup en l'économie sociale, créatrice d'emploi", se félicite la ministre Christie Morreale qui entend faire grandir le concept dans les universités et hautes écoles. "L'économie sociale, c'est une finalité de service à la collectivité plutôt que la finalité au profit ; une autonomie de gestion ; un processus de décision démocratique ; et enfin la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus."

Plus de 6 600 entreprises d'économie sociale ont été créées en 2021 et 158 000 emplois, "ce qui représente 12,4 % de l'emploi salarié en Wallonie." La Wallonie prévoit à l'avenir la construction de trois hubs logistiques pour transformer les aliments issus des circuits courts et la numérisation des entreprises d'économie sociale.