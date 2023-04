L'entreprise Democo est-elle la première de Belgique à livrer un grand projet immobilier sans défaut?

L'entreprise familiale Democo de Hasselt, auteur de cet exploit, le met sur le compte d'un "suivi méticuleux unique qui permet un déroulé des opérations sur chantier sans heurts." Elle l'a d'ailleurs perfectionné au fil du temps, sur la trentaine de gros chantiers réalisés dans tout le pays. Entre autres en analysant de manière précise les déplacements de tous ses collaborateurs, équipés pour ce faire de podomètres. "Il ne s'agit pas de contrôler mais de vérifier en détail où les ouvriers, les techniciens et les chefs de projet perdent du temps inutilement, indique-t-elle, comme, par exemple, lors d'allées et venues entre le chantier et les camionnettes, ou encore pour la recherche d'outils."

Copier les constructeurs automobiles

Sur base de cette analyse et petites touches par petites touches, Democo a réussi à améliorer son efficacité sur les chantiers : aussi bien en livrant les dalles à l'endroit où le carreleur doit travailler, qu'en travaillant avec des équipes plus restreintes qui se concertent quotidiennement. "Nous avons ainsi veillé à un enchaînement plus fluide des opérations qui se fonde sur les principes LEAN, comme c'est le cas depuis des années maintenant chez les constructeurs automobiles, par exemple", précise Frederik Bijnens, CEO de Democo.

Cette nouvelle façon de travailler a permis de réduire, au fil des ans, le nombre de manquements et de vices apparents lors d'une livraison provisoire, à une moyenne de 2,58 points à revoir par 100 mètres carrés. "Ce qui est déjà un exploit pour des projets immobiliers de plus de 2 500 mètres carrés", ajoute l'entreprise. Elle a ainsi notamment livré un nouveau hangar pour avions à la Défense à Melsbroek avec 0,38 point à revoir par 100 mètres carrés. Les chantiers Hippodrome à Laeken, Hamme Markt et NAC Beveren ont également tous présenté un coefficient inférieur à 1.

Dans le projet laekenois de logements sociaux commandés par la société immobilière de service public De Lakense Haardlaekenois, aucun défaut n’a été relevé ! Or, on parle de 82 appartements répartis en sept blocs.