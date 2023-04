L'octroi de crédits hypothécaires a fortement diminué au premier trimestre

Du premier trimestre 2022 au premier trimestre de cette année, le nombre de demandes de crédit s'est également réduit de presque 37% hors refinancements. Le montant de crédit correspondant s'est contracté de plus de 36%. La baisse de la demande de crédit avait commencé au troisième trimestre 2022 et s'était accentuée au trimestre suivant avant de se poursuivre lors des trois premiers mois de l'année, note Febelfin. L'octroi de crédit a dès lors diminué de manière substantielle. En février, les taux d'intérêt des crédits hypothécaires oscillaient en moyenne entre 4,31% (pour les crédits assortis d'une période initiale de fixité du taux de 1 an jusque 5 ans) et 3,11% (pour les crédits assortis d'une période initiale de fixité du taux de plus de 10 ans).

Le montant moyen emprunté pour l'achat d'un logement a par ailleurs légèrement diminué au premier trimestre pour atteindre environ 191.000 euros, comme celui pour un crédit de construction qui s'est élevé à 207.000 euros. Le montant moyen d'un crédit pour achat et rénovation a par contre connu une augmentation, après une baisse au trimestre précédent, jusqu'à environ 201.000 euros.