Rentabilité, flexibilité, services... Pourquoi le "coliving" continue de conquérir Bruxelles

Evolution du coliving à Bruxelles depuis 2015. ©IPM

Mais aussi sa consolidation récente, avec l'entrée en jeu de développeurs, de sociétés immobilières cotées et de fonds d'investissement. Ce faisant, l'auteur, Charlotte Casier, livre une analyse fine des enjeux et des acteurs en présence sur ce segment particulier du marché immobilier qui soulève "des discussions dans la presse et les hémicycles politiques bruxellois" depuis deux ans. Au point, notamment, de se voir consacrer "une section […] dans le rapport 'Good Living' préparant la réforme du Règlement régional d'urbanisme".

1. Un public de jeunes actifs belges et européens

On le sait, l'essor du coliving repose sur un public bien précis de jeunes travailleurs internationaux, gravitant, à Bruxelles, autour des institutions européennes et du siège de l'Otan. Une cible hautement qualifiée et très aisée, par ailleurs de plus en plus contrainte par la "flexibilisation du marché du travail, qui conduit au retardement des carrières, à la multiplication des stages, des contrats courts […] et à une hausse des migrations professionnelle et étudiante".

Ils alimentent une demande pressante pour des logements meublés et des baux flexibles, quitte à y mettre le prix. D'après les recherches de Charlotte Casier, "près d'un tiers des locataires du coliving [à Bruxelles] sont Français", un tiers sont des étrangers majoritairement ressortissants de l'Union européenne et un tiers sont belges, "et souvent non bruxellois". Ils ont 25 ans (âge médian), sont autant d'hommes que de femmes et demeurent environ un an dans les maisons partagées. "Il s'agit, en général, de leur premier logement à Bruxelles" et lorsqu'ils rompent le bail, c'est la plupart du temps pour quitter la ville, ajoute la chercheuse.

2. Des maisons bruxelloises faciles à transformer

L'autre facteur déterminant du succès du coliving à Bruxelles, c'est la large offre de maisons bourgeoises héritées du tournant du XXe siècle. Des biens devenus trop grands pour la taille et les moyens des ménages actuels dont la typologie et les volumes importants autorisent la création d'une multiplicité de chambres profitant d'espaces communs vastes et qualitatifs. Le tout "plus rapidement que la promotion neuve ou la reconversion de bâtiments de plus grande ampleur", en passant par une "simple" rénovation, et sans devoir solliciter de permis d'urbanisme.

"Le dispositif [du coliving] permet d'acheter des biens aux surfaces importantes dont le prix au mètre carré est relativement faible, tout en les louant aux prix de petites unités, les chambres, où chaque mètre carré est valorisé", détaille Charlotte Casier dans son étude, en évoquant des rendements de l'ordre de 6 à 8 %, bien supérieurs à ceux du marché locatif classique. La chercheuse explique aussi que le coliving permet de "contourner les difficultés à la division de maisons [unifamiliales] en plusieurs unités, à laquelle la plupart des communes s'opposent".

3. Une croissance fulgurante

Fortes de ce terreau propice, les sociétés de coliving ont rapidement pris d'assaut la capitale. En l'espace de quelques années seulement, depuis leur apparition en 2016, elles ont ouvert 290 établissements à Bruxelles, totalisant environ 2 800 chambres (chiffres de 2022). Soit quelque 400 chambres ouvertes en moyenne par an. Parmi ces sociétés, cinq en particulier se partagent l'essentiel du marché bruxellois du coliving : Cohabs (créée en 2016), ShareHome Brussels (2017), Ikoab (2016), Colive (2018) et Colochousing (2018). Au 1er juillet 2022, elles concentraient 75 % des chambres disponibles. À noter que, "à l'exception de deux sociétés françaises qui ont ouvert leurs premières maisons à Bruxelles en 2021 [Sharies, NdlR] et 2022 [Colonies, NdlR], toutes ces sociétés ont été fondées par des entrepreneurs et capitaux implantés en Belgique."

4. Un produit immobilier bien ficelé

Outre le volet strictement immobilier, le produit élaboré par les sociétés de coliving se caractérise aussi, et surtout, par des services (nettoyage, maintenance, mise à disposition de vélos électriques…) et par la promesse d’une expérience de vie au sein d’une communauté animée par l’organisation d’événements et d’activités réunissant les locataires (brunchs, afterworks, concours entre les maisons, sessions de yoga au parc…). Sans oublier un effort de simplification en matière de communication (sites Internet attractifs, modalités de location transparentes…) et de gestion locative (procédure de mise en location en ligne et automatisée…). Autant d’atouts pour des locataires qui cherchent souvent à se loger à distance. Un confort qui a un prix : en 2022, le loyer médian pour une chambre dans un espace de coliving à Bruxelles grimpait à 760 euros par mois, charges incluses.

5. La consolidation du marché est en cours

À l'origine, les sociétés de coliving sont "de petite envergure", décrit Charlotte Casier. Elles se sont développées sur base de deux modèles : la seule gestion locative pour le compte d'investisseurs et l'acquisition en propre des maisons en gestion.

Dernièrement, leur volonté de grandir plus rapidement a conditionné l'arrivée d'acteurs institutionnels. "Depuis 2019, Cohabs réalise des levées de fonds substantielles auprès de sociétés immobilières cotées en Bourse telles qu'AG Real Estate […], de fonds d'investissement belges ou étrangers, ainsi que de gestionnaires de grandes fortunes."

Une évolution qui coïncide avec un renouvellement de l'offre. "En parallèle, ces sociétés développent désormais des projets de coliving de grande ampleur, dans des bâtiments reconvertis ou neufs", renseigne la chercheuse qui observe que "les promoteurs, quant à eux, tendent également à intégrer le coliving dans leurs projets." Et de conclure en précisant que ce "processus de consolidation […] est en phase avec les évolutions urbanistiques : si le secteur du coliving est actuellement peu réglementé à Bruxelles, les pouvoirs publics, principalement communaux, tentent désormais de freiner son emprise sur les immeubles d'habitation classique et soutiennent son implantation dans des immeubles de bureaux, industriels ou de commerces."