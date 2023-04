Renovassistance rénove des logements destinés aux plus démunis

Dans ce cas-ci, la maison est située au n° 48 de l’avenue Eekhoud à Schaerbeek et voisine d’une autre maison déjà rénovée en 2013 par Renovassistance. Le bureau d’architecture LOW-A, qui a travaillé sur la maison jumelle, a donc optimisé l’aménagement des espaces et repensé l’éclairement des pièces de l’annexe arrière. Pour, au final, proposer trois logements modernes et bien équipés : deux appartements d’une chambre et un duplex de trois chambres au dernier étage et sous les combles.

Une collaboration efficace

"La rénovation de qualité répond aux plus récentes exigences de mise en conformité au point de vue sécurité, isolation, confort", ajoute Renovassistance qui remercie les bénévoles de l'ASBL "qui font appel à des entrepreneurs expérimentés en rénovation d'immeubles anciens". Cette quatrième réalisation a ainsi été menée à bien par l'entreprise AM Expert Construct.

À noter que ces opérations sont financées en partie par les propriétaires, en partie par les primes régionales diverses et par les fonds propres de l’ASBL qui reçoit des prêts de nombreuses personnes désireuses de participer à ces actions à finalité sociale. Les loyers, modestes bien entendu, servent à rembourser l’apport financier de l’ASBL.

Celle-ci précise qu'elle est épaulée dans ces opérations par la Fondation Pro Renovassistance "qui, grâce à son support financier, garantit les prêts des privés et les investissements dans les travaux".

L’ASBL compte désormais 137 logements dans 45 immeubles rénovés par ses soins en presque 35 ans d’existence.