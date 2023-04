Taux immobilier : jusqu’à 500 euros en plus par mois à rembourser pour un emprunt de 300 000 euros

Dans un marché où les prix des biens immobiliers se stabilisent, la hausse des taux offre deux options aux candidats-acquéreurs. Attendre pour disposer d’un apport propre plus conséquent ou se rabattre sur un bien plus modeste, plus petit ou dans une zone moins prisée. Par rapport au premier trimestre de 2022, c’est le nombre de contrats de crédit pour d’autres destinations (garage, terrain…) qui a connu la plus forte diminution (- 2156, soit - 52,3 %). Il en est allé de même du nombre de crédits de rénovation (- 6252, soit - 42,2 %). La diminution du nombre de crédits contractés pour l’achat d’un logement a également été substantielle, à savoir - 33,3 %, soit - 12556 contrats de moins qu’au premier trimestre de 2022. Il en va de même pour le nombre de crédits à la construction (- 2555, soit - 31,2 %) et le nombre de crédits pour l’achat avec transformation d’un logement (- 1074, soit - 34,3 %).