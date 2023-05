"Le grand atout de Namur est d'offrir des prix beaucoup plus attractifs qu'à Bruxelles"

L'an passé, le prix de vente moyen d'une maison dans la commune était de 292 874 euros (un chiffre de Notaire.be, en hausse de 4 % entre 2021 et 2022). Pour un appartement, il fallait compter 199 167 euros (+ 1 %). L'acheteur namurois type opte plutôt pour une maison, même si l'offre d'appartements s'étoffe d'année en année. "Depuis dix ans, il y a une création extraordinaire de logements qui ont toujours trouvé des occupants jusqu'à présent, observe le notaire Jadoul, même si certaines grosses promotions peinent à écouler toutes leurs unités depuis quelques mois. Un élément caractéristique à Namur et ses alentours est le succès phénoménal de différents écoquartiers. Je pense notamment aux grands projets la Clé des Champs développé par Matexi à Bouge ou au Plateau d'Erpent porté par Immobel et Thomas&Piron qui sont presque terminés et ont très bien fonctionné."

Reconversions en série

Attirant une vague de promoteurs de différente envergure, Namur est en train d’opérer une lente mais solide mue. On ne compte plus les projets de revitalisation des quartiers, de l’hypercentre à la périphérie ainsi que les projets de refonte de l’espace public et les lotissements résidentiels neufs. Pour n’en lister que quelques-uns, citons l’emblématique nouvel espace public Confluence inauguré en 2021 sur le site du Grognon ; Côté Verre, un vaste centre commercial accompagné d’unités de logements porté par Besix Red du côté du quartier Léopold espéré pour la fin 2026 ; l’extension du centre piéton attendue pour la même année, la démolition-reconstruction en cours de l’ancien bâtiment de la BNP Paribas Fortis rue des Carmes par Diversis et la sortie de terre de 70 logements en intérieur d’îlot, de commerces, d’un centre sportif et d’un parc en plein centre…

"Namur a bénéficié de fonds Feder qui lui ont permis de réaliser de très belles choses, comme l'aménagement du Grognon et son esplanade qui attire beaucoup de monde. Il y a un renouveau en cours, c'est indéniable, même s'il reste encore différents quartiers précaires et peu sécurisés à revitaliser, notamment dans les alentours de la gare", souligne encore Me Louis Jadoul. "On ressent une vraie volonté de Namur d'urbaniser de nouveaux pans de villes et de ramener de la vie et de l'activité dans certains quartiers centraux délaissés", remarque également Olivier Anthone.

Parmi les plus grands développements du moment, Novia porté par la division Bâtiment de Thomas&Piron va bientôt transformer les anciennes casernes Léopold délaissées par l'armée dans les années 1970 puis utilisées comme parking en quartier urbain mixte de 28 404 m² intégrant l'ancien corps de garde. Et le notaire Jadoul de préciser que "Thomas&Piron est un acteur très impliqué dans la région depuis une vingtaine d'années. C'est devenu un partenaire du développement de la Ville. Un des grands défis de Namur est de pouvoir ramener des habitants et des commerces au centre-ville, notamment dans la zone historique dite de la Corbeille qui s'est fortement dépeuplée et appauvrie ces dernières décennies. Un projet phare comme celui des Casernes devrait recréer un tissu social plus mixte." "Le parc namurois est relativement vieillissant et il y a un clair besoin de rénovations et de logements neufs en cœur de ville", abonde Geoffrey Lurkin, gestionnaire développement chez Thomas&Piron Bâtiment.

Dans le cas des casernes situées à deux pas du nouveau Palais de Justice, outre 135 logements, 1 500 m² de bureaux, des restaurants, un parc public, des potagers collectifs, une brasserie et une halle maraîchère, des équipements publics sont prévus, dont le Musée africain existant et une grande bibliothèque publique. L'ensemble devrait être inauguré à la fin de l'année. "Le site sera enfin accessible aux Namurois. Comme d'autres projets en cours, Novia s'inscrit dans une nouvelle génération de quartier avec une réflexion à 360°. L'idée est de rénover au maximum ce qui peut l'être, favoriser la création de la ville sur la ville et empêcher l'étalement urbain, conclut Geoffrey Lurkin. Nos villes ont besoin grandement d'efficacité énergétique, de mobilité douce et de mixité."