D'après ses observations, au sein de l'Union européenne, ce sont les Luxembourgeois qui consacrent la plus grande partie de leurs revenus au loyer : 37,4 % de leur budget mensuel y passe en moyenne, "contre deux fois moins en Lettonie", lanterne rouge du classement, souligne HelloSafe dans un communiqué. L'Irlande (36,1 %) et les Pays-Bas (31,2 %) complètent le trio de tête des pays européens où la pression des loyers est la plus forte sur le budget des ménages.

Quid de la Belgique ? D’après HelloSafe, en moyenne, une part de 23,8 % du budget mensuel des locataires belges est réservée à leur loyer.

Abordable à l’échelle de l’Europe…

En analysant les prix médians pratiqués pour la location d'un studio en centre-ville dans une sélection de grandes villes européennes en avril 2023, HelloSafe en conclut que la métropole où ce type de bien est le plus abordable est… Bruxelles. "Louer un studio à Bruxelles est 2,5 fois moins cher que louer un studio à Amsterdam", assure la plateforme en précisant qu'il faut débourser 1 700 euros à Amsterdam contre 765 euros à Bruxelles.

…onéreuse à celle de la Belgique

Avec ceci que le marché locatif présente de grandes disparités sur le territoire national belge, observe HelloSafe.

"Sans surprise", annonce-t-elle, Bruxelles est, en avril 2023 toujours mais en moyenne cette fois-ci, la ville belge où le loyer demandé pour un studio est le plus élevé du pays : 948,80 euros. Ailleurs, le loyer moyen pour la location d'un studio dépasse la barre des 800 euros à Gand (841 euros), Anvers (819 euros) et Louvain (814,10 euros). À l'autre extrémité du classement, Liège (590 euros), Charleroi (625 euros) et Bruges (638,30 euros) sont les trois villes belges où les loyers moyens sont les plus faibles.