Quels sont ces changements profonds proposés par l'Europe pour les normes PEB?

En 2002, déjà, elle a adopté la première directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (PEB), introduisant le concept et, surtout, des exigences minimales en la matière auprès des États membres. Ce faisant, l’Union a déterminé des méthodes de calcul normalisées et institué le désormais incontournable certificat PEB.

En 2010, la directive sur la PEB de 2002 est révisée. Le nouveau texte relève entre autres le niveau des exigences de consommation énergétique prôné par l’Union européenne pour les bâtiments neufs et met l’accent sur le rôle exemplaire des pouvoirs publics.

Plus récemment, en mars 2023, une refonte audacieuse de la directive de 2010 a été adoptée par le Parlement européen, modifiant fortement le texte d'amendement proposé par la Commission européenne en décembre 2021 et sur laquelle le Conseil de l'Union européenne est appelé à statuer. Plus qu'une mise à jour, il s'agit, cette fois, d'une "révolution", considère Giovanni Litti, ESG et Sustainability Manager du consultant en immobilier professionnel CBRE pour la Belgique et le Luxembourg. "Alors que la directive de 2002 et, après elle, celle de 2010, considéraient la performance énergétique des bâtiments par le seul prisme de leur exploitation, la proposition de nouvelle directive PEB formulée par le Parlement européen prend en compte tout le cycle de vie des immeubles."

"Les bâtiments et leurs éléments et matériaux sont à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre avant, pendant et après leur vie utile. Il convient donc de prendre progressivement en compte les émissions des bâtiments sur l'ensemble de leur cycle de vie selon une méthode de l'Union restant à définir par la Commission, en commençant par les bâtiments neufs, avant de passer aux bâtiments rénovés", peut-on lire dans le projet de refonte de la directive PEB, qui suggère dorénavant de calculer et, surtout, de fixer des seuils de performance énergétique minimale des bâtiments depuis leur conception (en réduisant les émissions de gaz à effet de serre générées par la production des matériaux de construction et d'isolation, la construction et la rénovation des bâtiments) à leur utilisation (en visant les émissions générées par l'exploitation des immeubles).

"C'est un changement de mentalité vraiment important, reprend Giovanni Litti. Si cette directive est approuvée telle que rédigée par le Parlement européen, nous passerons de la certification de performance énergétique à la certification de performance environnementale des bâtiments."

Un intérêt nouveau

Ce changement de mentalité est le fruit d'une réflexion ayant progressivement germé dans le chef des acteurs du secteur de la construction et, par extension, du marché immobilier ces dernières années. "Depuis 2015, on a observé un intérêt nouveau pour l'empreinte environnementale globale et à long terme des immeubles, acquiesce Giovanni Litti. Où l'on a vu la PEB telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le rendement énergétique d'un immeuble, être considérée comme un aspect parmi d'autres au sein de ce qu'on pourrait appeler la prestation environnementale des bâtiments."

Ce n'est pas tout, en effet, de réduire au maximum la consommation énergétique d'un immeuble neuf ou existant. Si le bilan carbone des travaux entrepris pour y parvenir est démesuré, le caractère vertueux de la démarche en sera fortement affecté. Et ce, d'autant que les installations techniques (chauffage, ventilation, climatisation…) ont une durée de vie limitée dans le temps et nécessiteront d'être entretenues, voire remplacées un certain nombre de fois au cours du cycle de vie d'un bâtiment. "Il est clair qu'avec cette nouvelle directive PEB, l'évaluation de la performance énergétique des bâtiments deviendra un exercice plus complet au profit du bâtiment et de l'environnement", insiste Giovanni Litti.

Focus sur la rénovation

D'après le responsable ESG et Sustainability Belux de CBRE, la nouvelle directive PEB, à tout le moins la proposition législative qu'en fait le Parlement, est le résultat d'une vision concertée, au regard notamment d'autres réglementations européennes telles que la Taxonomie et les objectifs de décarbonation des bâtiments d'ici 2050. De plus, "le texte traduit une attention inédite aux considérations environnementales, sociales et de bonne gouvernance (ESG)" ayant trait aux bâtiments, assure-t-il.

Par ailleurs, et contrairement à la version de décembre 2021 de la Commission européenne, le Parlement ne limite pas ses exigences minimales tout au long du cycle de vie des immeubles aux seuls biens neufs, mais s'attaque aussi aux biens existants, qui composent l'immense majorité du parc immobilier européen. "La décarbonation nécessaire du parc immobilier de l'Union implique une rénovation énergétique à grande échelle : près de 75 % du parc est inefficace au regard des normes de construction actuelles, et 85 à 95 % des bâtiments existant aujourd'hui seront encore là en 2050. Pourtant, le taux annuel de rénovation énergétique demeure faible, environ 1 %. Au rythme actuel, la décarbonation du secteur du bâtiment prendra des siècles. Susciter et soutenir la rénovation des bâtiments dans le but d'au moins tripler le taux actuel de rénovation, notamment au profit de systèmes de chauffage à émissions nulles, est par conséquent un objectif essentiel de la présente directive", peut-on encore lire dans le texte adopté en mars 2023 par le Parlement européen.