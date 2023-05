Depuis la mi-avril, le charpentier ajoute un QR code à l'étiquette qui figure sur chaque élément qu'il expédie vers ses clients. "Une fois sur le chantier, les personnes qui vont monter la charpente ou les clients finaux n'auront qu'à scanner le QR code avec un smartphone pour obtenir un accès vers notre application qui présente des vues en trois dimensions de la charpente finie, ainsi que les plans de montage", expliquent Julien Brunet, CEO de la société, et son responsable commercial, François Renard.

Un concentré d’information

L'application remplace les plans en papier, sauf si le client en fait expressément la demande. "Sur chantier, ces plans sont parfois difficiles à manier quand il y a du vent ou s'il pleut. Or, il y a toujours un téléphone mobile disponible, ce qui permet, en un coup d'œil, de vérifier où doit se placer chaque pièce de façon précise", détaillent les deux hommes. L'application propose, en outre, diverses informations sur l'entreprise et, ce qui peut être précieux également, un inclinomètre, pour vérifier l'inclinaison des pièces avec son téléphone.

La démarche est venue d'une volonté de chercher de la nouveauté dans un secteur pourtant assez traditionnel : une charpente, a priori, reste une charpente… "Un jour, j'ai pensé à une charpente qui serait connectée avec le bureau d'études. C'est de là qu'est parti le projet de QR code. François Renard a d'emblée embrayé sur l'idée de la charpente 2.0 et l'a mise en œuvre", relate Julien Brunet, qui ajoute que cette innovation tient aussi à une diversification des profils des clients de l'entreprise. "Nous vendons plus de charpentes directement aux particuliers qu'auparavant. Même chez les professionnels, notre public a changé : les monteurs peuvent avoir un profil plus varié qu'avant. Monter une charpente n'est plus l'apanage d'un unique charpentier et c'est ce qui explique ce projet : faciliter la vie du client avec des plans de montage détaillés et des vues en 3D."

Autre constat qui a poussé le CEO de Brunet à innover : la lisibilité des devis, face à laquelle tous les clients ne sont pas égaux. "Un devis est illisible pour beaucoup. On y parle de termes techniques comme des fermes, des renforts, des poutres et, finalement, les clients signent le devis sans le comprendre. Ici, le QR code apparaît déjà sur le devis, ce qui leur permet de comprendre à quoi ressemblera la charpente avant de signer leur engagement."

Unique en Europe

L'idée suit simplement une tendance observée depuis longtemps. "Nous recevons de plus en plus de demandes d'information via les réseaux sociaux. C'est par ces canaux que l'on communique désormais, remarque François Renard. Malgré cela, nous avons fait des recherches et nous n'avons trouvé aucun concurrent qui utilise un QR code sur le devis et sur chantier. Ni en Belgique, ni ailleurs en Europe."

L’outil n’aura aucun impact sur le prix puisque les dessins et les plans devaient de toute façon être réalisés sur papier. Ils seront simplement transposés sur l’application.