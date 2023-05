"A Liège, les biens rénovés partent très rapidement, surtout les maisons entre 350 000 et 800 000 euros"

"Il y a de grandes transformations à l'œuvre, et ce, depuis plusieurs années, introduit Jonathan Kaboré, notaire basé rue de Campine. Liège est une ville avec un important passé industriel et de nombreux sites délaissés à réhabiliter. Ce sont des chantiers compliqués et longs avec des accords politiques à obtenir et des terrains à dépolluer, mais on voit des acteurs de taille qui y parviennent. Je pense notamment au projet d'écoquartier Rives Ardentes porté par le Consortium Néologia sur le site de Coronmeuse en train de sortir de terre ou encore au vaste projet Gastronomia piloté par un consortium mené par Thomas Piron dans d'anciennes halles construites par John Cockerill à Seraing, dont le chantier a démarré en septembre 2022."

Au niveau des prix, en 2022, il fallait compter en moyenne 198 230 euros pour une maison dans la commune (+ 4 % en un an, source : notaire.be) et 180 230 euros pour un appartement (+ 10 %). "Si le marché est un peu moins dynamique que l'an passé, le volume de transactions reste important, observe Jean-François Denis, directeur de l'agence spécialisée dans le haut de gamme Engel&Völkers Liège. Les biens de qualité, rénovés et bien situés partent très rapidement, surtout quand il s'agit d'une maison comprise entre 350 000 et 800 000 euros. Le neuf fonctionne également très bien. Si Liège a connu un certain retard dans les grandes promotions, il y a beaucoup de projets d'envergure en cours." Et Jonathan Kaboré de le rejoindre : "Comme dans d'autres villes, le Saint-Graal depuis la crise sanitaire, c'est une maison avec un extérieur ou un appartement avec une terrasse, pas forcément neuf mais sans travaux à effectuer, avec une performance énergétique efficace et dans un quartier avec une bonne accessibilité. Liège étant pour l'instant presque un chantier à ciel ouvert, la mobilité est devenue un critère de choix essentiel."

Des chantiers emblématiques

Chantier le plus médiatique, le tram devrait d'ici quelques années traverser Liège sur 11,7 km (23 stations) et relier Herstal au nord du centre-ville à Sclessin, quartier plus au sud et où se trouve le fameux stade de l'équipe du Standard. "Quand le projet a été voté et communiqué, il y a eu une mini-spéculation autour du tracé de la future ligne, se rappelle le notaire Kaboré. Cette effervescence est retombée à cause du retard des travaux mais je suis convaincu qu'il va finalement contribuer à redessiner la ville, même s'il prend son temps et que son exécution est douloureuse pour les commerçants. Les zones traversées connaîtront certainement un boom."

Face à la gare des Guillemins, l’écoquartier mixte Paradis Express comprendra 170 logements et des bureaux. ©D.R.

Parmi les quartiers appelés à renaître, la zone dite Bavière en Outremeuse, s’annonce prometteuse. Formant un triangle entre la rue des Bonnes Villes, le boulevard de la Constitution et le quai de la Dérivation, l’immense site de 3,9 hectares autrefois occupé par un hôpital érigé au XVIIe siècle puis abandonné en 1986 se transformera en écoquartier faisant la part belle à la mobilité douce. Un master plan porté par Thomas&Piron, BPI Real Estate et le fonds Ogéo (UrBa Liège) prévoit notamment 149 appartements dans cinq blocs; des commerces de proximité; des bureaux; un complexe sportif, culturel avec le B3 animé par la Province de Liège et déjà construit; une école pour former les futurs infirmiers ou encore un pôle santé en hommage à la riche histoire du site.

"C'est un lieu où des centaines de milliers de Liégeois sont nés ou ont été soignés. Son emplacement, à 100 mètres de la place Saint Lambert et à deux pas du tracé du tram, est exceptionnel. Tout comme les Guillemins sont emblématiques de l'entrée ouest de la ville, nous voulons faire de Bavière un quartier d'entrée de ville du côté est, précise François-Xavier Eloy, gestionnaire Développement pour Namur et Liège chez Thomas&Piron Bâtiment. Outre la mixité des fonctions, il aura une forte dimension intergénérationnelle grâce à 180 logements étudiants, unités de coliving pour seniors, ainsi qu'à une crèche. Le potentiel de développement total est d'environ 110 000 m² hors sol." La première phase de ce chantier colossal vient d'être terminée.

Du côté du Quai sur Meuse, en cœur de ville, la Grand Poste est l'un des premiers projets totems de tout un quartier qui sera bientôt dédié aux industries créatives et médiatiques. Noshaq, nouvelle identité de Meusinvest, y est très active. "Plusieurs bâtiments sont en chantier et seront terminés d'ici six mois ou un an. Avec Grand Léopold, nous sommes dans une logique de quartier à l'image du quartier de l'innovation à Montréal ou Bergen, la cité des médias, en Norvège. Avec leur badge, les occupants passeront d'un bâtiment à l'autre et d'une activité à l'autre, résume Gérôme Vanherf, CEO de la Grand Poste. Underground, notre quartier ne demande qu'à grandir. On y trouve déjà de nombreux acteurs intéressants. De manière générale, Liège est une ville en travaux mais une ville qui bouge, avec énormément de potentiel."

La Grand Poste abrite des bureaux, du coworking, un food market, une brasserie, des studios multimédias… ©D.R.

Il faut dire que la Cité ardente ne manque pas d'atouts. "Liège est une ville très attractive. Elle aura toujours besoin de plus de logements car la démographie explose. Estudiantine grâce à l'ULiège, elle a une atmosphère très agréable. Il en faut peu pour que les Liégeois inondent les terrasses", affirme le notaire Kaboré. Et Gérôme Vanherf d'embrayer : "C'est une ville de culture. Il y a toujours un concert ou un festival quelque part. Et, puis, il y a un esprit liégeois et une convivialité." "Toute une économie autour de Liège contribue à repositionner la ville, qu'il s'agisse de biotech, des spin-off de l'université ou de recherche médicale. C'est un berceau pour les entrepreneurs et une ville qui vit", conclut Jean-François Denis.

La Grand Poste, vitrine pour les talents liégeois

Installée dans l’ancien hôtel de la poste le long de la Meuse depuis l’automne 2021, la Grand Poste est devenue un hub dédié aux industries créatives et connecte différents publics cibles, des start-up, des étudiants, mais aussi des touristes ou des citoyens amateurs de bonnes bières. “Cet édifice historique, bien connu des Liégeois, a toujours été un lieu de rencontre et de communication. Sa nouvelle affectation a pour objectif de créer une émulation collective”, explique Gérôme Vanherf, CEO de la Grand Poste. Au terme d’un chantier de quatre ans, le bâtiment iconique de style néogothique comprend aujourd’hui 8 000 m² de bureaux, 200 places dédiées au coworking, un food market, une brasserie artisanale, plusieurs studios multimédias utilisés par les étudiants du master en journalisme de l’ULiège… “Il y a toute une expérience Grand Poste à vivre. On peut y travailler, y étudier, faire la fête, bien manger… et se rencontrer et échanger.”

Un écoquartier vivant proche de la gare des Guillemins

Face à la flamboyante gare des Guillemins signée par l’architecte Santiago Calatrava et à sa majestueuse esplanade, se trouve l’écoquartier mixte Paradis Express prévu sur près de 35 000 m², dont environ 10 400 habitables totalisant 170 logements (Matexi) et 21 000 m² de bureaux (Befimmo, deux immeubles ont été réalisés). En sus, des espaces dédiés aux services et différents commerces sont au programme dans sept bâtiments de différentes hauteurs, sans oublier du coworking (Silversquare) et du coliving (Yust, espace ouvert en janvier 2022). Conçu par le bureau Jaspers&Eyers, A2M et Greisch, le vaste projet toujours en cours et voisin de l’emblématique Tour Paradis louée à la Régie des Bâtiments a déjà été récompensé par le prix Best Futura Project Award au Mipim en 2016 et par un European Property Award dans la catégorie “Usage mixte” en 2019.