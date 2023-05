Jusqu'à 30 000 euros la place : les voitures et les vélos électriques font pression sur les prix des parkings

À lire aussi

Entre demande très soutenue…

"Or, ce sont précisément ces changements qui font augmenter les prix", sourit Renaud Grégoire, porte-parole de Fednot, la fédération des notaires, auteur de ces statistiques. "On n'est pas encore pleinement dans la mouvance électrique, détaille-t-il, mais certains anticipent le problème et optent pour des solutions qui font augmenter les prix." Il peut s'agir de propriétaires de voitures électriques qui achètent des parkings couverts dans une copropriété voisine pour abriter et recharger leur véhicule mais aussi de copropriétés qui, plutôt que d'autoriser les copropriétaires à installer des bornes de recharges privatives, s'accordent sur une communautarisation de ce service en acquérant, elles-mêmes, une ou deux entités privées afin d'en faire un pool de recharge. "Dans la foulée, certaines peuvent doubler la mise pour créer des locaux à vélos électriques", ajoute Me Grégoire qui y voit donc un des éléments de la hausse des prix. "La demande reste très soutenue."

Prix médian des garages en Belgique. ©IPM Graphics

Cette orientation des prix à la hausse trouve aussi son origine dans une réduction drastique de l'offre de stationnement dans les rues. "Le nombre de places dans les centres urbains a tendance à fondre. Surtout dans les villes où la mobilité est plus compliquée. Et très certainement à Bruxelles. Or, on sait que dans de nombreux domaines, un phénomène qui se vérifie dans la capitale fait tache d'huile. Aujourd'hui, c'est dans tous les centres urbains que le prix des parkings augmente."

… et parkings invendus

Et si certains promoteurs se plaignent de ne pas vendre tous les emplacements de parking que les codes régionaux de l'urbanisme leur imposent, cela n'a rien à voir, selon le notaire, avec des questions de mobilité mais davantage avec des problématiques financières. "C'est connu, il reste toujours des queues de parkings invendus. Mais ce n'est pas que les acquéreurs n'en veulent pas, soutient Renaud Grégoire. C'est qu'ils ont déjà payé l'appartement et peinent à ajouter les 25 000 ou 30 000 euros, voire beaucoup plus encore, du parking. Mais, à terme, ils le rachèteront…"