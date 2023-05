Voici le top cinq des communes où les maisons sont les plus chères en Belgique

Dans le détail, la Région wallonne est la moins chère du pays, avec un prix médian de 175 000 euros pour les maisons de deux à trois façades et les appartements, contre 290 000 euros pour les maisons quatre façades. En Flandre, il faut compter environ 100 000 euros de plus pour les maisons de deux à trois façades (285 000 euros), et pour les quatre façades (395 000 euros). Les appartements (235 000 euros) y sont 60 000 euros plus chers qu’en Wallonie et près de 20 000 euros moins chers qu’à Bruxelles (254 750 euros). La capitale décroche la palme des maisons les plus chères : 491 750 euros pour les maisons jointives et les trois façades, 1,15 million d’euros pour celles qui en comptent quatre.

Des top dix qui n’en sont pas vraiment

À l’échelle des communes, Statbel dresse, comme à son habitude, un classement des dix entités où les maisons et les appartements sont les plus et les moins chers de leur Région.

Ce qui, à y regarder de plus près, pourrait se résumer, pour les maisons, à un top cinq des communes les plus chères du pays, dépassant, et parfois largement, la barre des 700 000 euros : Ixelles (790 000 euros), Knokke-Heist et Sint-Martens-Latem ex aequo (750 000 euros), Woluwe-Saint-Pierre (739 000 euros) et Lasne (704 125 euros). Les autres entités sont loin derrière, affichant, par rapport à leur top respectif régional, des prix inférieurs de quelque 160 000 euros en Flandre (Kraainem, 589 500 euros) et en Wallonie (Waterloo, à 535 000 euros), et 40 000 euros à Bruxelles (Uccle, à 696 000 euros).

En matière d’appartements, hormis Knokke (545 000 euros) qui, en Flandre, distance de 120 000 euros Hove (425 000 euros), les prix pratiqués évoluent dans un mouchoir de poche dans les classements des communes établis par Statbel pour chaque Région.