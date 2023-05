"La voiture de société et la carte à essence ne suffisent plus" : pourquoi les bureaux sont délocalisés hors des grands centres urbains

Aujourd’hui, les développeurs qui projettent des bureaux à Wavre, Nivelles ou Louvain-la-Neuve ne ciblent plus tant les patrons que les employés. Sur fond de guerre des talents, ce sont eux, désormais, qui ont la main. Or, avec l’éclatement de la crise sanitaire, c’est en masse qu’ils ont quitté les centres-villes pour les vertes périphéries.

Cela reviendrait-il à dire que le marché de bureaux s'adapte au marché résidentiel ? "C'est plus complexe que cela, sourit Cédric van Zeeland, fondateur et administrateur délégué du bureau de conseil Allten, actif, entre autres, en périphérie de Bruxelles. Si le marché de bureaux s'adapte à quelque chose, c'est à la mobilité. C'est un sujet essentiel. Pas seulement depuis le Covid, mais déjà avant. Les travailleurs sont fatigués de faire des navettes. Il faut donc leur proposer des bureaux à proximité de leur lieu de résidence. J'ajouterais que si les sociétés s'installent dans le Brabant wallon, ce n'est pas tant parce que des travailleurs y vivent que parce que des jeunes s'y sont formés, qui sont leurs collaborateurs de demain." À Louvain-la-Neuve pour ne pas citer la ville universitaire.

Il n'empêche, l'expert convient que le nombre de nouveaux arrivants en terres brabançonnes a explosé ces dernières années. "La quantité de nouvelles maisons construites ces huit dernières années à Nivelles, Louvain-la-Neuve, Wavre… est hallucinante. Plus d'un millier ! Force est de constater, dans ce cas-là, que les sociétés suivent le résidentiel."

Usage limité des voitures à Bruxelles

"La voiture de société et la carte à essence ne suffisent plus, pas plus que le télétravail, renchérit Geoffroy Dumonceau, Chief Development Officer du promoteur anversois BVI.EU. D'un côté il y a des talents qui veulent échapper aux bouchons, de l'autre des chefs d'entreprise qui veulent garder leurs forces vives, dynamiques et motivées. On ne peut concurrencer la capitale, mais on croit au marché de Nivelles et de Wavre." BVI.EU y a d'ailleurs plusieurs projets de parcs d'activités à destination des PME et TPE.

En parallèle, les deux experts notent que le Covid a révolutionné les habitudes de vivre et de travailler et qu'il y a eu un exode urbain important dans les communes limitrophes de toutes les grandes villes du monde, mais aussi que Bruxelles, en particulier, cherche à limiter l'usage de la voiture. "La capitale a une politique austère par rapport aux navetteurs venant en voiture, décrit le responsable du développement chez BVI.EU. Ceci alors que le Brabant wallon a une politique d'ouverture à tous les moyens de transport (train, voiture, vélos…)."

L’environnement plus que les loyers

Par contre, ce n'est plus, comme dans le passé, pour des prix plus bas que les employeurs quittent Bruxelles pour la périphérie. "Les loyers pour des bureaux neufs sont parfois même plus chers en périphérie que dans les communes décentralisées de Bruxelles", confirme Cédric van Zeeland, qui évoque des tarifs pouvant tourner autour des 170 à 175 euros/m²/an aujourd'hui contre 120 à 145 euros avant le Covid. Une augmentation qu'il explique "pour une question d'accessibilité, de mobilité, de services offerts…" Mais aussi parce que les bureaux neufs "sont désormais passifs ou Breeam excellent, conclut Geoffroy Dumonceau. Ce ne sont pas tant les loyers qui sont mis en avant que la qualité de l'environnement au profit des employés."