"Trouver des employés compétents est une lutte pour la survie" : la pénurie de syndics devient critique pour l'immobilier en Flandre

Dans le même temps, poursuit la confédération, l'arrivée de nouveaux syndics dans la profession est dramatiquement faible et il y a un exode de la population professionnelle. "Il y a à peine 108 stagiaires qui aspirent à être reconnus comme syndics professionnels à l'IPI [l'Institut professionnel des agents immobiliers, NdlR]. En comparaison, 2 159 stagiaires espèrent devenir courtiers et 110 autres stagiaires optent pour la combinaison des deux. Les écoles supérieures affichent également des chiffres alarmants : sur 100 étudiants qui souhaitent devenir agents immobiliers, seuls un ou deux ambitionnent de devenir syndics. Les autres veulent tous devenir courtiers", explique le porte-parole de CIB Vlaanderen, Kristophe Thijs.

Une initiative à l’automne

Depuis 2015 déjà, la profession de syndic figure sur la liste des métiers en pénurie du VDAB, l'office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle. "À l'époque, il s'agissait d'une pénurie qualitative et donc, d'un manque de professionnels adéquats. On observe à présent une pénurie quantitative. En conséquence, de nombreux syndics indiquent que la charge de travail est énorme, ce qui entraîne également une perte de qualité. Trouver des employés compétents et motivés est devenu non pas un défi, mais une lutte pour la survie des bureaux de syndics. Or la gestion professionnelle des immeubles est cruciale pour la transition énergétique, les rénovations indispensables, etc.", se désole CIB Vlaanderen.

Pourtant, le métier de syndic est attractif, argue Kristophe Thijs, qui pointe la variété des tâches à accomplir, la sécurité de l'emploi, des conditions de travail compétitives… "De plus en plus de syndics programment, par exemple, leurs assemblées générales pendant la journée afin de veiller à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais il faut aller plus loin. Nous sommes actuellement en train de réfléchir avec toutes les parties prenantes afin de proposer une initiative à grande échelle à l'automne", ajoute le porte-parole de CIB Vlaanderen, qui exhorte d'ores et déjà le gouvernement flamand à autoriser les emplois flexibles au sein de la profession. "Ce n'est pas la solution miracle, mais elle peut alléger la pression."