Workways débarque à Zaventem : "Il est essentiel d'avoir du plaisir à venir au bureau"

Pour leurs centres Workways, dont le premier vient d'ouvrir sur le sol belge, les fondateurs, James Harvey et Michael Rogers, ont choisi de se différencier des espaces de bureaux flexibles plus traditionnels. "Nous avons poussé le concept plus loin en misant notamment sur la durabilité avec une rénovation lourde d'anciens bâtiments, les économies d'énergie, un design fonctionnel et esthétique et le bien-être des occupants", explique James Harvey.

Du software à l’immobilier

C'est en Irlande que les deux associés se lancent dans les bureaux flexibles en 2014. Dans une formule alors classique : la location sur du court terme de petits espaces pour différents clients. "Tout a commencé par la recherche de nouveaux bureaux pour notre société active dans les softwares. Nous avions besoin de 500 m² mais avons finalement acheté un ancien centre d'affaires de 7 000 m². Nous l'avons rempli entièrement. Forts de ce succès, nous avons investi dans un deuxième bien, un troisième… jusqu'à nous développer aussi en Europe continentale", raconte James Harvey. L'envie d'être plus respectueux de la planète les pousse à proposer des projets plus verts. "Nous avons encore cinq centres Digital Office en Irlande. Tous nos nouveaux projets sont désormais sous le nom Workways. Zaventem est le premier à ouvrir. Nous finalisons un centre près de Paris (7 500 m²) et un autre à Dublin (4 000 m²)."

Le choix de Zaventem n’est pas un hasard. Sa situation en dehors de la capitale, sa facilité d’accès et la proximité de l’aéroport ont été des atouts fondamentaux.

Des espaces collaboratifs

Sur ce site, Workways proposera, à terme, un véritable campus. À côté du bâtiment central de 7 000 m², la société irlandaise investit dans une dizaine de bâtiments, pour 30 000 m² en tout. Les surfaces de bureaux proposées sur l'ensemble du campus iront de 20 m² à 1 500 m² pour des occupations à court ou moyen terme. "Dans le bâtiment central, nous accueillerons plus de sociétés dans des petits espaces. Dans les autres, moins de sociétés mais sur de plus grandes superficies. Les espaces peuvent être aménagés sur mesure. Et tous auront accès aux espaces partagés de l'Excelsior 8."

Ce dernier comprend, entre autres, une zone "village", avec un espace pour les repas, un bar à eau et à fruits secs, une zone événementielle où les clients peuvent organiser un événement, des espaces de détente : salle de jeux (et même une pièce dédiée aux amateurs de jeux vidéo), salle de yoga, salle de sport… Au total, sur les 7 000 m² de ce premier Workways, un tiers est dévolu aux espaces communs. Dans les bureaux mêmes se mêlent des espaces pour du travail plus formel et des moments plus informels. "Il importe de permettre les interactions. Il faut des espaces collaboratifs. Avec le nouveau travail hybride, quand les gens viennent au bureau c'est pour avoir des échanges. Cela peut se faire de manière formelle ou informelle, note Michael Rogers. Il est essentiel d'avoir du plaisir à venir au bureau. Nous essayons de créer des atmosphères dans lesquelles on se sent bien. C'est aussi une façon d'attirer les talents."

La durabilité au coeur du projet Workways

L'accent est mis sur la durabilité : pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, bois, mobilier récupéré… "Les outils technologiques que nous développons nous permettent de réaliser des économies d'énergie", souligne Michael Rogers qui évoque le recours à des capteurs de CO₂ qui assurent le renouvellement de l'air uniquement quand c'est nécessaire ou à un logiciel qui permet aux occupants de réguler eux-mêmes la climatisation. "Même si les charges sont incluses, ce type de logiciel permet de responsabiliser les clients. C'est un changement de mentalité."

Le design s'inspire de la nature. "Des études ont montré que le fait de travailler dans la verdure a une influence positive sur le stress et la productivité." C'est pourquoi Workways cultive un environnement vert dans ses espaces partagés et privés en intégrant des murs végétaux, des jardins verticaux, des coins nature, un maximum de lumière naturelle… Les concepteurs ont notamment prévu un patio intérieur, avec des plantes et un bassin tropical où le bruit de l'eau invite à la détente.