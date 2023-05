En cinq ans, le prix des maisons a augmenté de 40 % à Asse et Drogenbos

À lire aussi

Dans la commune la plus chère du Rand, Kraainem, les prix sont toutefois en stagnation par rapport à l’année précédente, et ce, malgré l’inflation. Idem notamment à Rhode-Saint-Genèse. Les prix ont pris 1,27 % à Kraainem, et ont baissé à Rhode de 1,03 %. Seule autre commune de la Ceinture flamande à voir le prix de ses maisons baisser : Linkebeek, qui perd 4,60 %.

C’est à Drogenbos que la hausse a été la plus impressionnante au cours de l’année précédente : +26 % . ©D.R.

Mais ces communes à facilités font figure d’exception ! Ailleurs dans la périphérie bruxelloise, les prix ont grimpé en un an, et même plus que dans la capitale.

Une envolée à Drogenbos

C’est à Drogenbos que la hausse a été la plus impressionnante au cours de l’année précédente : +26 % ! Le prix médian pour une maison est de 390 000 euros en 2022… contre 310 000 en 2021. Mais cette fulgurante hausse de 2022 semble aussi liée à un phénomène de rattrapage après une année 2021 particulièrement faible, avec des prix nettement en baisse par rapport à 2020.

Mais quand on analyse les données sur une période plus large, à savoir cinq années, on constate que cette petite commune de la Zennevallei de moins de 6 000 habitants fait partie de celles qui ont vu leurs prix le plus s’envoler. À Drogenbos, le prix médian d’une maison a augmenté de 110 000 euros depuis 2017, soit près de 40 %. Dans le Rand, seule l’entité d’Asse dépasse ce chiffre, avec une hausse de plus de 40 % en cinq ans : 272 661 euros de prix médian en 2017, contre 382 500 euros en 2022.

Notons aussi des hausses de plus de 30 % depuis 2017 dans les communes de Machelen, Kraainem, Overijse, Leeuw-Saint-Pierre, Tervuren, Zaventem et Vilvorde.

Tervuren plus chère que Woluwe-Saint-Pierre

Côté appartements, c’est l’envolée également. C’est à Tervuren que se trouvent les biens les plus coûteux : 370 000 euros de prix médian en 2022, en augmentation de 36 % par rapport à 2021. Un prix supérieur à celui de Woluwe-Saint-Pierre (360 000 euros), commune bruxelloise la plus onéreuse pour les appartements. Montants supérieurs à 300 000 euros également à Kraainem (330 000 euros en 2022), à Meise (312 500 euros) et à Overijse (335 000 euros).

A contrario, c’est à Asse que les appartements sont les moins chers : 215 000 euros de prix médian en 2022. Viennent ensuite Drogenbos et Machelen (235 000 euros), Vilvorde (241 000 euros), et Wemmel (245 000 euros).

Sur les cinq dernières années, c’est à Asse, encore une fois, que les prix médians ont le plus augmenté : +52 % depuis 2017. Forte augmentation aussi sur ces cinq années à Leeuw-Saint-Pierre (+42 %) et Overijse (+37 %).