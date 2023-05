Quelle est la plus-value immobilière d’un balcon ou d’une terrasse  ?

Hormis la situation géographique, deux critères sont à prendre en compte pour mesurer l’impact d’un espace extérieur sur le prix d’un appartement. Le premier est la surface de la terrasse ou du balcon : plus l’espace disponible est grand, plus le prix du bien grimpe, jusqu’à +20,1 % pour les extérieurs de plus de 50 m². Le second critère est l’étage. À commencer par le rez-de-chaussée, qui est bien souvent un rez-de-jardin et booste le prix d’un bien à hauteur de 5 %. La valeur ajoutée se limite à +4,1 % du premier au troisième étage car la terrasse ou le balcon est susceptible de pâtir d’un vis-à-vis important ou de surplomber une rue bruyante. En comparaison, à partir du quatrième étage, la présence d’un espace extérieur confère +5,6 % à la valeur d’un appartement. La situation du dernier étage est particulière, et synonyme de “calme, luxe et luminosité”, souligne Immoweb, qui évoque une hausse de prix de 9 %.

Pas le même impact selon la région

En compulsant ses tablettes, Immoweb a déterminé que la ville belge où l’impact d’une terrasse ou d’un balcon sur le prix du bien est le plus important est Ostende (+9,3 %). Namur (+8,4 %) et Liège (+7,4 %) complètent le top trois. Viennent ensuite Malines (+6,1 %), Charleroi (+5,6 %) et Louvain (+5,3 %). Dans la capitale, comme à Anvers, Bruges et Hasselt, la plus-value atteint 4,4 %. Enfin c’est à Gand (+3 %) et Mons (+2,3 %) que l’incidence est la moins forte.

“À première vue, l’impact sur le prix dans la capitale (+4,4 %) pourrait sembler plus faible du fait d’être exprimé en pourcentage du prix au mètre carré. Celui-ci est en réalité plus important en valeur absolue à Bruxelles que dans certaines autres villes, nuance Jonathan Frisch, économiste immobilier chez Immoweb. À titre d’exemple, un appartement de 95 m² avec un espace extérieur vendu à 325 000 euros à Bruxelles s’échange 13 700 euros de plus en moyenne (3 425 euros/m²), contre 8 800 euros supplémentaires à Charleroi (1 750 euros/m²).”