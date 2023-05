Conditions et délais revus, procédure judiciaire modifiée : les propriétaires doivent-ils s'inquiéter de la réforme sur l’expulsion des locataires ?

1. Quels sont les grands changements de la réforme ?

Un : la procédure judiciaire d’expulsion est insérée dans le code bruxellois du logement.

Deux : les conditions et les délais sont revus "afin de mieux informer le locataire et de permettre au CPAS d'intervenir proactivement et d'accompagner le locataire à chaque stade de la procédure", souligne le communiqué de la secrétaire d'État Nawal Ben Hamou envoyé le 17 mars, quand le gouvernement bruxellois a donné son feu vert définitif à la réforme.

Toute action en justice devra obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée un mois avant l’envoi de la demande d’expulsion, reprenant de manière claire et intelligible le décompte des sommes dues (loyers et/ou charges).

Le CPAS sera appelé à jouer un rôle crucial d'un point de vue préventif. Il devra notamment être notifié de toute demande d'expulsion dès le dépôt de la requête. "Notre objectif est de permettre aux CPAS d'intervenir proactivement en amont d'une procédure d'expulsion et d'être à même de proposer des solutions aux locataires et aux bailleurs concernés afin d'éviter l'expulsion", insiste Mme Ben Hamou dans son communiqué.

Le délai de comparution devant le juge passera de huit à quarante jours. L’idée est de permettre, avec l’aide du CPAS, de trouver un terrain d’entente dans le cadre d’un processus de conciliation.

Bruxelles Logement, qui est l’administration du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, devra désormais être notifiée de toute décision d’expulsion. Le délai dans lequel l’huissier est tenu d’informer l’occupant de la date d’expulsion passe de cinq à quinze jours ouvrables (voir infographie).

Point essentiel et controversé de la réforme : un moratoire hivernal généralisé à l’ensemble des logements de la Région sera instauré du 1er novembre au 15 mars. Une dérogation à ce moratoire reste possible si elle s’impose pour des raisons de sécurité (publique ou de l’occupant) ou si le comportement de l’occupant rend la prolongation de l’occupation impossible (danger pour autrui ou problème grave de sécurité).

Le loyer reste dû pendant le moratoire. En cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra se tourner vers le Fonds de solidarité pour être indemnisé. Le propriétaire pourra introduire sa demande d’indemnisation auprès du Fonds une fois que toutes les mensualités liées au moratoire hivernal sont échues, soit le 15 mars ou avant si le locataire quitte les lieux avant la fin du moratoire. Une copie du jugement d’expulsion devra être jointe à cette demande.

2. Combien de ménages bruxellois sont visés ? Avec quels profils ?

Du côté du cabinet de Nawal Ben Hamou, on estime que Bruxelles compte 597 915 logements dont 370 000 locations. En 2018 (ce sont les derniers chiffres disponibles), il y a eu 5 000 expulsions demandées (soit 1,3 % du total des locations), 3 908 jugements d’expulsion et 600 expulsions effectives.

Si un bailleur en arrive à demander une expulsion c'est parce que, à quelques exceptions près, le locataire ne paie pas son loyer. Soit ce dernier se trouve en difficulté financière, soit il refuse de payer en raison d'un contentieux locatif qui peut, par exemple, porter sur la qualité du bâti. Et ces contentieux semblent plus nombreux dans les quartiers moins prisés. "Plusieurs indices témoignent du fait que les contentieux locatifs soumis à la justice proviennent essentiellement des segments du marché situés sur le bas de la gamme de qualité, souligne Brupartners, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, dans son avis sur le projet d'ordonnance rendu en juin 2022. Ainsi, à Schaerbeek, les juges de paix témoignent que seuls 30 % des situations locatives qui leur sont soumises respectent une disposition légale aussi élémentaire sur les segments moyens et supérieurs du marché, que le placement de la garantie locative sur un compte bancaire au nom du locataire."

3. Quelles sont les critiques des propriétaires ?

"Plusieurs points suscitent notre mécontentement. Tout d'abord, au mépris total de l'équilibre entre les droits respectifs des parties, le juge est invité à statuer sur toute demande relative à un bail en tenant compte des effets de sa décision sur le droit au logement du preneur. Et qu'en est-il du droit de propriété (même si nous en connaissons les limites) et du droit du bailleur de pouvoir percevoir ses loyers", s'indigne Olivier Hamal, le président du syndicat national des propriétaires et des copropriétaires (SNPC). Lequel "ne compte pas en rester là. Un recours devant la Cour constitutionnelle est d'ores et déjà envisagé."

Le SNPC s'inquiète aussi de la durée de la procédure : "les procédures en récupération d'un bien vont durer non plus dans les cinq mois mais plus vers les neuf mois (hors moratoire hivernal)", poursuit Olivier Hamal. Si on ajoute le potentiel moratoire hivernal qui prendra quatre mois et demi (de novembre à mi-mars), cela revient ainsi à une potentielle période de maintien du locataire dans le logement de treize mois et demi, contre la volonté du propriétaire.

Le SNPC épingle également les délais parfois très longs entre la signification du jugement et l'expulsion proprement dite. "À Anderlecht, il faut six mois, la commune ne faisant pas preuve du moindre zèle pour mettre à disposition des huissiers et les policiers voulus."

Le SNPC évalue "la perte complémentaire de loyers (et n'oublions pas les charges dans les immeubles en copropriété) à trois mois, portant ainsi la récupération des logements de trois à six mois si pas plus." Le SNPC entend par "perte complémentaire" celle qui s'ajoute à ce que les bailleurs perdent déjà aujourd'hui dans le cadre d'une procédure en matière de contentieux locatifs.

Pour ce qui est du moratoire hivernal, Olivier Hamal admet qu'"un mécanisme d'indemnisation (il s'agit du Fonds de solidarité, NdlR) est prévu mais de manière assez floue, sans règle précise d'introduction des demandes, des conditions à remplir, etc." Le SNPC s'interroge également sur les moyens affectés à ce Fonds. "Seront-ils suffisants ? Il peut être craint que non et que la Région (son gouvernement) pourrait avoir tendance à ne pas l'alimenter. Il n'y a aucune garantie à ce sujet."

Olivier Hamal souligne aussi que le Conseil consultatif du Logement (CCL) de la Région bruxelloise a émis un avis "majoritairement négatif contre les mesures envisagées et il n'en est pas fait état dans l'exposé des motifs du projet d'ordonnance." Quant au Conseil d'État, il "s'est montré tout aussi négatif, insistant sur la nécessité d'adopter des dispositions pour indemniser les bailleurs."

4. Comment sera financé le Fonds de solidarité ?

Il est prévu que le Fonds de solidarité soit alimenté par les amendes infligées aux propriétaires d’immeubles insalubres et aux auteurs de discrimination dans le secteur du logement. À ceux qui s’inquiètent de la suffisance des moyens, on peut imaginer que la secrétaire d’État répondra ce jeudi que l’Inspection des Finances et le Ministre du Budget ont confirmé que cela serait assez.

Dans son avis rendu en juin 2022, le Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale exprime une réserve sur le fait que les locataires ne soient pas mis à contribution "car le fonds devrait pouvoir récupérer les impayés auprès du locataire défaillant." Le Conseil consultatif a aussi relevé quelques imprécisions en cas d'octroi de l'intervention du Fonds budgétaire. Exemple : à qui incombe le travail de prouver que le locataire n'est pas en mesure de payer ?

Brupartners se pose, lui, la question des conséquences pratiques que pourrait causer le moratoire, comme une augmentation des demandes d’expulsion au mois de septembre. Histoire pour les locataires d’en profiter pleinement…

Une banque carrefour du bâti en préparation

Le 13 octobre 2022, le gouvernement bruxellois a approuvé le principe de création d’une “Banque Carrefour Bâtiment et de leurs occupations”. Le 24 novembre, il a également approuvé le principe d’un enregistrement des baux locatifs et d’une base de données des baux. Le projet d’enregistrement des baux locatifs s’intègre donc dans le cadre de la création de la Banque Carrefour Bâtiments dont le budget est estimé à 26 millions d’euros (à répartir entre les différentes administrations concernées). “La plateforme d’enregistrement régional des baux sera conçue de manière à être la première composante du projet de Banque Carrefour des Bâtiments et de leurs occupations. Dès le départ, celle-ci sera développée de manière à garantir une compatibilité maximale avec les bases de données régionales existantes ou en cours de développement, et, en particulier, avec les bases de données PEB de Bruxelles Environnement (PEB travaux, PEB certification et PEB chauffage), peut-on lire dans une note du gouvernement bruxellois. C’est le ministre de la Transition numérique Bernard Clerfayt (Défi) qui est en charge de la mise en place de ce cadastre du bâti, prévu pour le premier semestre 2024", nous précise sa porte-parole, Pauline Lorbat.

Un monitoring des expulsions sera réalisé par Perspective.brussels sur base des jugements d’expulsion prononcés qui lui seront communiqués par les greffes des Justices de Paix bruxelloises. Ce monitoring sera publié chaque année sur le site de Perspective.brussels. Il devrait donc donner des indications clés sur les localisations des expulsions et les publics les plus à risque.