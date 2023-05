Réforme sur les expulsions : l'investissement dans le logement locatif "sera encore moins attractif"

Pour les experts immobiliers, il ne fait aucun doute que la réforme sur les expulsions domiciliaires aura un impact négatif sur le marché locatif. Olivier Carrette, administrateur délégué de l'Upsi (Union professionnelle du secteur immobilier), estime que cela va renforcer le manque d'offre sur le marché bruxellois où 60 % des habitations sont louées. "Il y a une gigantesque pénurie de logements dans toute la Belgique", nous explique-t-il. Pour combler ce manque, "il faut inciter le secteur privé à produire du logement. Je comprends les mesures sociales qui sont prises mais le combat réside ailleurs. Ce qu'il faut, c'est octroyer des permis pour la production de logements. Une fois que l'offre sera suffisante, les prix vont baisser et les logements deviendront plus accessibles. Il y aura, dès lors, moins de demandes pour les logements sociaux; ce qui permettra aux personnes avec des faibles revenus de louer plus facilement. On s'attaque aux symptômes et non pas à la cause du problème qui est le manque d'offre."