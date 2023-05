Face à une crise qui perdure, Atenor vend 10 % de son portefeuille de bureaux au rabais, voire à perte

À lire aussi

En réaction, le promoteur coté en Bourse a pris deux mesures. La première, qui est aussi la plus agressive, est la vente de l'équivalent de 10 % de son portefeuille de projets, soit quelque 130 000 m² de bureaux bénéficiant d'un "taux de (pré-)location avancé."

Cours de Bourse d'Atenor. ©IPM Graphics

Une vente envisagée "à un niveau de marge inférieur", voire "à perte", annonce à regret Atenor. En tous les cas, "dans les conditions actuelles du marché, sans attendre la maximisation de la marge attendue qu'un marché immobilier dynamique lui aurait apportée." De quoi lui permettre d'améliorer sa trésorerie et son taux d'endettement avec, en ligne de mire, l'année 2024 et les suivantes, dont il espère qu'elles lui seront bénéfiques.

La seconde mesure adoptée par le promoteur est de "faire entrer des partenaires sur des projets existants." "C'est une manière de reconnaître la valeur créée à un stade intermédiaire du développement du projet", explique Atenor dont le business model repose sur la vente de projets immobiliers "après y avoir apporté une valeur ajoutée." Et de préciser que "les marchés immobiliers reconnaissent la valeur ajoutée plus ou moins vite en fonction du cycle économique." Quand l'économie est au beau fixe, il n'est pas rare que le promoteur cède ses projets en cours d'achèvement, assure-t-il. À l'inverse, "dans les conditions actuelles, la reconnaissance par le marché de la valeur créée par Atenor est ralentie, postposée." Et ce, "en dépit de l' émergence de plus en plus partagée des critères de durabilité sur lesquels se fonde Atenor pour développer ses projets."

Dégringolade boursière

Au second semestre de 2019, l’action Atenor était au plus haut de son existence, autour de 70 euros. Depuis, elle dégringole, jusqu’à passer désormais sous la barre des 30 euros.