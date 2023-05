Federico Chabert, fondateur d’Expertym : "On entre dans une ubérisation du métier de l'expertise"

Cet homme d'affaires de 50 ans né en Italie a lancé Expertym en 2017, après un parcours professionnel qui s'est construit loin de l'immobilier. "Je me suis, en effet, lancé dans l'immobilier plutôt par passion, confirme-t-il. J'ai suivi mes études à l'Ichec, avant de travailler durant plusieurs années pour une multinationale pour laquelle j'ai géré des projets en lien avec la productivité. Cette expérience m'a aidé à acquérir la capacité de synthétiser une problématique et, surtout, d'avoir un œil critique sur un marché et sur les possibilités qu'il offre."

Dans l'immobilier, Federico Chabert estime avoir ciblé un besoin en misant sur l'expertise immobilière et, plus précisément, sur les états des lieux qui accompagnent les baux locatifs. "Ce marché est très intéressant et particulier car il y a une succession de déséquilibres ponctuels entre l'offre et la demande, indique-t-il. On parle évidemment du début et de la fin du mois, quand les baux commencent ou se terminent et que les propriétaires ou les agences immobilières font appel aux experts pour effectuer une mission. Pour citer un chiffre, 30 % de nos missions se font entre le 30 du mois et le 1er du mois suivant. C'est énorme !"

Un véritable écosystème

La mission première d'Expertym est donc de structurer un marché qui ne l'était pas. "Ces experts sont souvent indépendants et travaillent sur des missions qu'on leur commande en dernière minute. Notre plateforme a facilité la mise en relation entre ces experts et leurs clients via un algorithme qui permet d'optimiser leurs déplacements et leurs horaires. Par ailleurs, des équipes permettent de gérer les enregistrements audios des experts, pour garantir une retranscription en une semaine en moyenne."

Au fil du temps, d'autres fonctionnalités ont été mises en place pour compléter l'offre d'Expertym. "D'abord, il a fallu améliorer la qualité des prestations de nos experts. Nous avons mis en place un processus de sélection et une formation interne pour que tous les experts offrent un travail similaire et uniforme. Ils ont tous signé une convention stricte à cet égard, avance Federico Chabert. Récemment, nous avons donc lancé ce bail automatisé. Il s'agit d'un service gratuit accessible à tous, clients ou pas. C'est clairement un produit d'appel qui permet de mettre en lumière nos autres services."

Le fondateur d'Expertym n'hésite pas à parler d'écosystème, au sein duquel on retrouve aussi l'accès à des produits d'assurance, de garantie locative ou encore de protection juridique pour les propriétaires. "Nous avons conclu des accords avec plusieurs partenaires comme Yago, par exemple. En quelque sorte, on entre dans une ubérisation du métier de l'expertise. Cela va dans le sens de la réalité économique actuelle et permet un gain de temps pour tout le monde. Pour le bail automatique, nous avons notamment travaillé avec un avocat qui a mis en place un questionnaire qui permet de cadrer légalement ces baux qui sont reconnus par le SPF Finances. Nos clients peuvent, par ailleurs, aussi compter sur nous pour les encoder auprès du SPF."

Les ambitions d'Expertym sont grandes. "On est passé d'une centaine de dossiers la première année à plus de 3 500 l'an dernier. En 2023, nous voulons passer à plus de 5 000 dossiers", conclut Federico Chabert.