Pompe à chaleur, panneaux solaires, isolation... Quels sont les travaux les plus populaires ?

Sur base des nombreuses demandes enregistrées, Bobex a pu tirer quelques chiffres et tendances, en matière énergétique notamment. En comparant les quatre premiers mois de 2023 avec la même période de 2022, on apprend ainsi, par exemple, que les demandes des Belges pour des devis portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques ont baissé de 16 %, et même de 44 % sur le seul mois d'avril.

"En 2022, avec la crise énergétique, la demande pour des panneaux a explosé. Elle a même plus que doublé. Aujourd'hui, nous sommes revenus au niveau de 2021, constate Jean-Louis Van Marcke qui avance plusieurs explications. Début janvier, les Belges ont vu leur facture d'électricité et se sont dit qu'elle n'était peut-être pas si élevée que cela, ce qui a joué sur le besoin de devoir produire sa propre énergie. Cette baisse tient aussi à la météo. Étonnamment, dès qu'il pleut, les gens ne veulent plus de panneaux solaires. On voit d'ailleurs que la demande remonte un peu dernièrement parce qu'il fait beau. Enfin, la diminution de la prime en Flandre a dû avoir un impact car c'est là que la baisse de la demande est la plus forte."

La demande de pompes à chaleur en croissance

Les chiffres de Bobex montrent, par ailleurs, que la demande pour les pompes à chaleur a, elle, crû de 19 % sur les quatre premiers mois de l'année. "Ce sera le centre de l'attention dans les prochaines années. On le voit bien déjà dans d'autres pays." La plateforme note également une croissance des demandes pour des services liés à l'isolation : 12 % pour les châssis, 21 % pour les isolations murales et même 52 % pour l'isolation du toit. Des postes pour lesquels des primes sont encore à l'ordre du jour dans la plupart des Régions et communes. Les demandes des Belges seraient-elles donc liées aux primes ? "En partie sans doute mais elles ne sont qu'un élément dans le choix des maîtres d'ouvrage. Les Belges ont aussi conscience qu'avant de produire leur propre énergie, il est important de ne pas la gaspiller", estime Jean-Louis Van Marcke.

Les demandes des Belges ne s'expliquent pas toujours. "En pleine crise sanitaire, pendant les confinements, on a vu une croissance forte des demandes liées à l'esthétique et au confort. Les Belges restaient chez eux et avaient envie d'investir dans leur salle de bains, leur cuisine, leur jardin, une piscine… L'an passé, c'est l'énergie qui a explosé alors que l'esthétique et le confort ont stagné. Cette année, on a une augmentation de 37 % pour les demandes de devis pour des salles de bains. On ne sait pas très bien pourquoi…"