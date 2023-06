Skysun : la scale-up photovoltaïque débute son expansion européenne par la France

Spécialisée dans les contrats de vente d’électricité renouvelable (PPA) à travers des autoconsommations individuelles et collectives, “Skysun a prouvé qu’elle était capable de voir les choses en grand”, soulignent ses deux fondateurs, Léopold Coppieters et Arthur Dawans, dans un communiqué. D’abord en relevant le défi de la mise en place de ce qu’ils ont baptisé le “Solar Market”, à savoir une installation de plus de 1,2 hectare de panneaux solaires architecturalement intégrés sur le monument classé des halles des abattoirs d’Anderlecht, à Bruxelles. “Un record européen”, saluent les deux jeunes entrepreneurs qui ajoutent avoir fait une seconde fois leurs preuves en “levant cinq millions d’euros” auprès de l’investisseur et du développeur AG Real Estate sous la forme d’un prêt subordonné pour financer leurs projets solaires comme leur conquête de l’Europe.

Des projets dans le pipeline

Le bureau de Strasbourg en laisse d’ores et déjà entrevoir un autre à Paris dès 2024. “Le pipeline est identifié et nous disposons de projets en cours de développement et en construction dans cinq régions en France, évoque Charly Coppieters qui pilotera Skysun en France. Et ce, aussi bien au sol (de type agrivoltaïque) qu’en toiture et sur des ombrières de parking.” Ces premiers contrats ont été signés avec des PME issues de la région Grand-Est et des partenaires historiques tels que AG Real Estate et le vignoble Les Davids, précise l’équipe de Skysun qui confie plus largement ambitionner de “créer des partenariats B2B dans toute la France.”

“En accord avec notre approche européenne, nous sommes ravis d’ouvrir notre bureau à Strasbourg et d’entrer sur le marché français, commente Léopold Coppieters. Notre spécialisation dans les PPA et l’autoconsommation nous permet de répondre aux besoins des entreprises et des collectivités françaises.”