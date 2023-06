Ellezelles, la campagne huppée qui devient le "Uccle du Hainaut"

C’est lors d’un stage au sein du palace iconique Byblos, au cœur de Saint-Tropez, dans le cadre de ses études de gestion hôtelière, qu’il rencontre un jeune investisseur immobilier qui le convainc “de faire carrière dans la brique” alors qu’aucun membre de sa famille ne travaille dans le secteur. Son diplôme en poche, Raymond Casteels enchaîne “les stages professionnels tout en les combinant avec des études en immobilier.”

Après deux ans de formation à l’Institut professionnel des agents immobiliers (Ipi) et plus de 43 biens immobiliers vendus à son actif, il se lance à son compte. “Au début, je n’aimais pas car c’était très différent de la Flandre où nous sommes plus froids, plus nerveux. Ici, les gens sont plus apaisés, chaleureux, heureux…”, confie-t-il. Au départ timide, “j’ai commencé à m’ouvrir aux gens, à augmenter mon carnet de clients en faisant du porte-à-porte. Aujourd’hui, je me sens adopté par la région”, sourit-il.

Depuis septembre 2022, le jeune indépendant est épaulé par Benoît Claerbout, courtier et géomètre-expert agréé. Avec plus de 500 biens vendus au compteur, dont 145 rien qu’en 2022, le patron d’agence, qui se dit joignable 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pour ses clients, se félicite de faire “un chiffre plus important que la moyenne.”

Et pour cause, “l’aspect relationnel est important” pour Immo Casteels, qui tire son succès du bouche-à-oreille et travaille tant avec des personnes fortunées, extérieures à la région, que des locaux. Active principalement dans le résidentiel, l’agence est spécialisée dans la vente et la location de tous types de biens. “J’essaie de satisfaire la demande du client, du terrain à bâtir à la maison à restaurer, liste Raymond Casteels. Certains sont prêts à mettre le prix fort pour un bien atypique, au calme, sans vis-à-vis, avec une belle vue. Il y a près d’un an, j’ai vendu un bien de 150 m² à 1,25 million d’euros pour son emplacement unique.” N’y a-t-il pas un risque de dénaturer le village ? “Non car la commune est bien gérée et dispose d’un plan de secteur qui respecte sa ruralité”, rassure-t-il.

De riches clients bruxellois et flamands

Le Pays des Collines est “une région prisée pour sa nature, ses beaux paysages vallonnés, sa ruralité, ses parcs naturels, ses fermettes restaurées avec beaucoup de goût, ses facilités, ses maisons de vacances, ses deux restaurants étoilés, ses sentiers de randonnée, ses événements… C’est une ambiance atypique, on a l’impression d’être en vacances”, dépeint l’agent immobilier. Peu connue au cœur du Hainaut, la zone attire “en majorité et de plus en plus des personnes fortunées, beaucoup de Bruxellois et de Gantois âgés de 30 à 50 ans”, qui y vivent ou y installent leur seconde résidence. “J’ai récemment vendu une maison à Nikolaas Gyselbrecht, le président de Pipa, maison de ventes aux enchères exclusive destinée à un public de colombophiles, et un couvent à un homme riche qui va le transformer en dix-huit appartements de luxe et quatre maisons.” Ellezelles “devient la nouvelle campagne huppée du coin qui attire par sa qualité de vie. Elle est le ‘Uccle’ du Hainaut.”

Les locaux n’ont pas déserté le marché pour autant, quoiqu’ils subissent de plein fouet la hausse des prix. “Entre 60 et 70 % des clients acheteurs sont néerlandophones et cherchent une seconde résidence.” Ils font grimper les prix mais aussi le nombre de... cyclistes dans la commune, de sorte que celle-ci est en train de définir un nouveau plan de stationnement. Pour le reste, “les Flamands s’adaptent, parlent le français, font la bise, apprennent à s’accorder du bon temps…”, observe Raymond Casteels.

Plein d’ambition et de motivation, ce dernier entend faire croître son agence pour devenir “la référence au Pays des Collines ; l’agence qui met en contact les gens avec leur futur bien.”