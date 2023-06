Une résidence-services de plus de 10.000 m² vient d'être livrée à Bruges: "Un projet qui s'inscrit pleinement dans la stratégie de la ville"

Conçue par le bureau d’architectes ostendais A1AR, la résidence compte 113 appartements d’une ou deux chambres, tous équipés d’une terrasse et répartis sur trois ailes. Elle s’étend sur 10 755 m² au total, dont plus de 1 000 m² sont dévolus à des espaces communs à destination des résidents, de leurs proches et des voisins de l’établissement : un restaurant, une piscine, un espace bien-être avec sauna infrarouge et salon de massages, une salle de fitness, une bibliothèque, un salon multimédia. Un salon de coiffure et un bar ouverts au public complètent l’offre de services. En sus, la résidence est pourvue d’un parking souterrain de 80 places de stationnement pour voitures et de 83 places pour vélos.

À lire aussi

Le cas particulier de Bruges

Si l'on en croit les tablettes de Statistiek Vlaanderen, un Belge sur cinq a plus de 65 ans (un chiffre de juillet 2022). À Bruges, la part des plus de 65 ans grimpe à un habitant sur quatre. Une tendance qui n'a pas manqué de retenir l'attention du groupe français Domitys, qui "place Bruges au cœur de sa stratégie de développement en Belgique".

Mais la forte demande en logements pour seniors n'est pas le seul critère retenu par l'exploitant. "Het Reihof possède tous les atouts pour permettre aux résidents de vieillir agréablement et en toute tranquillité, justifie Quince Muyldermans, chargé des ventes au sein de Domitys Belgique, cité dans un communiqué. "Le confort et la sécurité des résidents sont essentiels, renchérit Kristof Vanfleteren, co-CEO du promoteur ION. Pour ce faire, les appartements sont équipés de grandes fenêtres, d'interrupteurs et de prises de courant réglées en hauteur, et de portes plus larges, afin que toute la résidence soit accessible aux personnes en fauteuil roulant. L'emplacement de la résidence Het Reihof est idéal dans la mesure où il permet aux résidents de profiter, en toute quiétude, des espaces extérieurs. Le centre-ville et la gare sont à dix minutes à vélo et de nombreuses commodités, comme une pharmacie, une banque ou un bureau de poste sont accessibles à pied où en bus."

À lire aussi

Un projet "exemplaire"

Présent lors de l'inauguration de la résidence, le bourgmestre de Bruges Dirk De fauw a salué la bonne coordination des porteurs du projet avec les autorités locales. "Het Reihof est un projet exemplaire qui s'inscrit pleinement dans la stratégie de la ville de Bruges, acquiesce le mandataire. La résidence participera également, grâce à des collaborations avec des associations, au dynamisme local via la création de commerces et divers services. Elle sera un véritable trait d'union entre les résidents et les habitants de Sint-Michiels."