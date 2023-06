Amandine Chizelle, directrice de Tétris Belux et nord de la France : "Le design des bureaux doit suivre de près l'évolution de l'entreprise"

"Un changement de bureau est souvent un levier de transformation, explique Amandine Chizelle. Il accompagne parfois l'arrivée d'un nouveau CEO ou la définition d'une nouvelle culture d'entreprise. C'est passionnant et cela rend notre métier très diversifié. Chaque projet est totalement unique et nécessite de comprendre très précisément les métiers et donc, les besoins de nos clients. Dans un cabinet d'avocats, par exemple, il faudra intégrer dans l'organisation de l'espace la notion de confidentialité et veiller à ce que les flux de clients ne se croisent pas. Quand on aime l'entrepreneuriat comme moi, découvrir autant d'histoires d'entreprises, cela n'a pas de prix."

Sa première fonction chez Tétris est celle de North Hub Director, soit la direction du marché du nord de la France, depuis Lille. "Quand j'ai commencé, l'équipe comptait huit personnes. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à dix-sept pour accompagner une belle croissance en dépit de la crise sanitaire", salue-t-elle. Trois ans après ses débuts dans l'entreprise, on lui propose de chapeauter les marchés belge, luxembourgeois et du nord de la France. "C'est un magnifique challenge, au côté d'équipes très performantes ! Je n'ai pas hésité. J'ai déjà travaillé à Bruxelles, je parle le néerlandais et j'habite à Courtrai. C'est cohérent !", sourit la jeune femme.

Moins de mètres carrés, mais plus d’expérience

Post-Covid, les attentes des travailleurs par rapport à leurs bureaux ont complètement changé. "Ce marché est très chahuté en ce moment, observe Amandine Chizelle. L'intervention d'un spécialiste comme Tétris est encore plus stratégique qu'avant. La grande question que beaucoup de sociétés se posent, c'est comment faire revenir leurs équipes sur place. Si elles font l'effort de venir au bureau, elles doivent être récompensées. Pour moi, si le télétravail a explosé, c'est avant tout le lien du collaborateur avec son employeur qui a changé. C'est en se rendant sur son lieu de travail qu'on est le plus en contact avec les valeurs de l'entreprise."

Repenser son cadre de travail passe par des critères de durabilité, mais aussi de bien-être, d'accès à des services comme des cours de sport ou une offre alimentaire de qualité, un matériel ergonomique, de lieux où échanger… "Le design des bureaux doit suivre de près l'évolution de l'entreprise. Quel message a-t-elle envie de véhiculer ? Qui sont ses parties prenantes ? De quels espaces de travail a-t-elle besoin ? Former les plus jeunes recrues à distance est souvent difficile. Avoir des lieux d'apprentissage peut, par exemple, faire la différence. Sur une même journée, on a parfois besoin de brainstormer, de travailler au calme, de passer des coups de fil… Le bureau doit suivre. Il devient un showroom où on accueille ses investisseurs ou des clients et un lieu dédié à l'expérience", dépeint Amandine Chizelle. Le lieu de travail peut aussi être un facteur d'attractivité pour attirer et retenir les talents, notamment auprès des jeunes générations qui ne misent pas tout sur la promesse d'un bon salaire.

Et la Managing Director Belux et Head of North of France de Tétris de conclure en soulignant que "performance et bien-être doivent forcément aller de pair. On a besoin de moins de bureaux et de 'mieux' de bureaux. En tant qu'ingénieur, ce qui m'a toujours intéressée, c'est non pas de savoir comment on construit, mais pourquoi et pour qui. Intégrer l'utilisateur au cœur de la réflexion est indispensable pour tirer l'usage maximal des espaces".