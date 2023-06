"Au Vert Chasseur, le prix du m² avoisine parfois les 7 000 euros dans le neuf ou très remanié ; un appartement dépasse souvent le million"

On pointera aussi la cité du Vert Chasseur qui conserve, derrière un porche, quelques maisons forestières du plus bel effet villageois.

C’est l’aménagement du Bois de la Cambre, dès 1862, puis l’arrivée des chemins de fer vicinaux vers Rhode-Saint-Genèse et Waterloo qui marqueront le début de l’urbanisation des lieux. Uccle servait de villégiature à la bourgeoisie désireuse d’échapper à la touffeur du centre-ville et les belles villas au milieu des bois se multiplièrent dans ce quartier autour des avenues Hamoir, de l’Observatoire ou du Vert Chasseur.

Plusieurs immeubles dans le quartier approchent du siècle dernier et requièrent des rénovations lourdes, comme ici avenue du Vert Chasseur. ©Jean Bernard

"Ce quartier, en grande partie sur Uccle mais aussi, pour une part, à cheval sur le territoire de Bruxelles-Ville quand il fut décidé que le Bois de la Cambre ferait partie intégrante de la Ville de Bruxelles, recèle de très nombreux avantages, entame le notaire Jean Martroye de Joly; à commencer par une certaine proximité avec le centre-ville, une desserte honnête des transports en commun et des commerces de luxe et de proximité. Autre atout : le nombre d'écoles de très grande qualité est élevé, avec des enseignements divers."

On y relève, en effet, dans le quartier ou tout proche, les écoles Hamaide, Decroly, le lycée français, l’une des écoles européennes, Saint-Joseph, Uccle 1…

Beaucoup d’atouts, un seul petit bémol

Installée depuis une dizaine d'années dans une maison des années 1920, notre collègue Gwennaëlle Gribaumont relève comme seul inconvénient au quotidien la noria de cars scolaires de l'école européenne, tant le matin qu'à la sortie des classes du midi ou de l'après-midi qui paralyse la chaussée de Waterloo pendant un bon moment. "Pour le reste, j'ai eu la chance de pouvoir acheter mon petit appartement pour un prix tout à fait raisonnable (180 000 euros en 2013), tout simplement parce qu'il y avait pas mal de travaux à y effectuer pour rendre le lieu agréable. Il a ainsi fallu compter 100 000 euros de plus. Pour le reste, la qualité de vie y est exceptionnelle, avec le bois, et son lac, quasiment au bout de la rue. Et puis des magasins de grande qualité. Et j'ai découvert récemment qu'avec le train au Vivier d'Oie, on est à un quart d'heure des institutions européennes et à 25 minutes de l'aéroport."

Le notaire Martroye relève, pour sa part, la présence de plusieurs clubs sportifs comme le TC Brussels ou le Racing de Bruxelles.

Le projet Hamoir 8, à côté de Decroly, prévoit neuf appartements (Architectes : Synergy-International). ©Jean Bernard

S'il reste quelques affaires à réaliser dans le quartier, elles demanderont chaque fois d'importantes remises aux normes. "Je constate que beaucoup d'immeubles de rapport plus anciens bénéficient ou ont bénéficié de rénovations lourdes pendant et juste après le Covid [en nous baladant, nous avons effectivement pu constater que plusieurs chantiers étaient en cours, NdlR]."

Acquisition "plaisir"

Le notaire signale que le Vert Chasseur fut particulièrement prisé durant le Covid avec des prix qui ont eu tendance à s'envoler, un bien pouvant prendre 10 % de sa valeur en 2020 ou 2021. "Comme partout, on note une stagnation, désormais. En achetant au Vert Chasseur, les acquéreurs se faisaient plaisir, ils n'étaient pas dans l'investissement immobilier en vue de la location. Je n'imagine même pas les montants astronomiques que de telles locations auraient atteints. Pour vous donner une idée, on est sur un prix du mètre carré avoisinant parfois les 7 000 euros dans une construction neuve ou profondément remaniée. Pour un appartement, il n'est pas rare de largement dépasser le million d'euros."

Chaussée de Waterloo, un immeuble de rapport avec rez commerciaux abritant des boutiques de qualité. ©Jean Bernard

En constructions neuves ou récentes, nous avons observé quelques merveilles même avec des immeubles de rapport (nous ne sommes plus, semble-t-il, dans des villas quatre façades unifamiliales).

Un autre atout du quartier, ce sont les bonnes tables. Là aussi, et cela nous a surpris pas plus tard que ce mardi, le coup de fusil ne retentit pas forcément au moment de l'addition, rien n'empêchant, pour une grande occasion ou pour marquer une belle transaction, de se faire plaisir à la Villa Lorraine ou auprès de son traiteur. "Bien plus raisonnable est la pizza à dix euros de la Pomme de Pain le mercredi, note notre consœur. Ou le lunch à dix-sept euros de la Cité du Dragon, institution chinoise au cadre aussi enchanteur que dépaysant."

Lieu de promenades

Quant au calme qui se dégage de ces artères (hors heures de pointe ou fermeture du Bois de la Cambre), il est assez remarquable. Et pour peu que vous veniez vous y promener, vous dénicherez l’un ou l’autre chemin d’un autre temps, pavé ou non, comme au bout de l’avenue Casalta, ce petit chemin menant à celui des Oiseleurs, marquant la limite entre Bruxelles et Uccle, ou encore le Boondaelweg, où le goupil que nous croisâmes a dû être surpris d’y voir un humain.

On terminera par une anecdote, narrée par Gwennaëlle Gribaumont, qui démontre que la mixité sociale n’est pas vraiment présente dans ce quartier.

"Au moment du décret inscription, obligeant les parents à choisir un établissement scolaire proche du domicile, certaines personnes fortunées, désireuses d’inscrire leur enfant dans l’une des écoles situées au Vert Chasseur, n’hésitèrent pas à acheter un petit appartement dans le quartier et à s’y domicilier juste pour être certaines de voir leur enfant scolarisé là où elles le souhaitaient. On parle quand même d’un appartement à 200 000 euros !"