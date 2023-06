Comment va se passer la nouvelle vie hôtelière de l'emblématique bâtiment Royale belge

”Vous arrivez dans un hôtel qui n’est pas encore ouvert” a souligné d’emblée Jean-Michel André, qui fait partie du groupe Limited Éditions Hotels. Il a déjà à son actif d’autres réalisations hôtelières à Bruxelles telles que Jam et l’Hôtel Le Berger. “Je n’avais jamais fait un hôtel de cette taille”. Derrière Mix, il y a une petite dizaine d’investisseurs. “Ils ont tous une connotation bruxelloise, avec un flair bruxellois. On revendique une belgitude. On va créer une centaine d’emplois”, poursuit Jean-Michel André.

Situé au bord de la forêt de Soignes, le Mix se trouve dans un “no man’s land hôtelier” ©D.R.

C’est en mars 2020 que ce dernier s’est lancé dans l’aventure. La crise sanitaire ne faisait que commencer. “On prend peur et puis on reprend courage”, raconte-t-il. Les ambitions ont grandi avec le temps. Au départ, les investisseurs misaient sur 10 000 m2. Aujourd’hui, ils louent près de 21 000 m2, soit la moitié de la surface du bâtiment qui appartient désormais au groupe d’assurance La Bâloise. Les autres 20 000 m2 sont occupés essentiellement par des bureaux. “Une fois que l’idée de l’hôtel était acquise, beaucoup de gens ont voulu y installer leurs bureaux”.

Deux piscines

Situé dans un écrin de verdure, au bord de la forêt de Soignes, l’hôtel 4 étoiles s’inscrit dans un concept d’hospitalité “all in one”. Outre les140 chambres et 40 studios, il comprend une salle de sport et de bien-être de 5 000 m2, avec deux piscines, une intérieure, une extérieure. Chacune a 25 mètres de long. La salle de sport, qui est ouverte aux non-résidents compte “environ 1400 membres”. Les clients de l’hôtel y auront accès gratuitement. “Le challenge de ce projet est la salle de sport, c’est presque une première mondiale”, lâche Jean-Michel André.

Le food market Fox installé sur les lieux ne fait pas partie du projet Mix. “Mais nous sommes bien contents qu’ils soient là”, précise encore Jean-Michel André.

Pour l’architecture d’intérieur, les investisseurs ont lancé un concours qui a été remporté “haut la main” par Lionel Jadot. Ce qui l’a inspiré c’est “l’œuvre” du sculpteur français Pierre Sabatier (1925-2003) qui avait réalisé en 1969 un espace sculpté au centre du bâtiment Royale belge. “Nous avons eu toute une réflexion sur la sculpture”, a expliqué Lionel Jadot. C’est ainsi que la cuisine du resto Romeo se trouve dans une “grande sculpture”. La déco est un sujet de fierté. 52 designers y ont contribué, dont près de la moitié sont des créateurs du Zaventem Ateliers. “Il y a eu une très grande liberté créative. C’est un projet assez pur et vertueux. C’est une aventure assez folle. Les investisseurs nous ont fait confiance” pour ce bâtiment dont le seul changement architectural est le grand escalier circulaire intérieur.

Trois restos

La clientèle visée est du “corporate” et du semi-résidentiel. “On a pensé l’hôtel pour que les chambres puissent être réservées par des grosses sociétés. Nous avons déjà des gros deals”, souligne Jean-Michel André.

L'hôtel vise avant tout une clientèle "corporate" ©D.R.

En plus du resto Joule et Romeo, les concepteurs de Mix veulent aussi ouvrir un restaurant haut de gamme, peut-être d’ici septembre ou octobre prochain. Un appel à projets a été lancé. Pour Romeo, ils ont fait appel à un chef qui a notamment travaillé avec le chef étoilé Yves Mattagne et pour Exki à l’international. Cette expérience chez Exki était un “plus” pour la restauration proposée pour la salle de sport, précise Corentin Poels, un des investisseurs.

Une des idées maîtresses de ce projet est “de faire vivre le lobby”, poursuit-il, et donc faire descendre la clientèle de sa chambre. Les investisseurs auraient bien voulu ne pas mettre de TV dans les chambres, mais c’était un des critères pour obtenir la cotation 4 étoiles. Impossible également d’ouvrir les fenêtres comme c’était déjà le cas du temps de la Royale belge. C’était une obligation imposée dès le départ, qui en outre intervient au niveau des exigences en termes de PEB.