L'avenir des façades se joue-t-il dans le bois et le préfabriqué ?

Si elle n’est encore réputée qu’en France et seulement auprès des acteurs de la construction en bois, son récent parrainage par le groupe français Léon Grosse et par sa filiale belgo-luxembourgeoise Kyotec (voir par ailleurs) devrait lui ouvrir les portes d’une plus grande notoriété.

Deux grands halls de production

En ces premiers jours de juin, les deux grands halls de production semblent désertés. Aussi bien le premier où la fabrication est automatisée que le second où se traite l’ennoblissement (pose de pare-pluie, pare-vapeur, parements extérieurs, voire intérieurs, menuiserie, châssis, stores…). C’est que toute la place est prise par l’outillage, les matériaux, la production.

Sur la droite du premier, un stock de bois aboutés. "De l'épicéa venant d'Ardenne, qu'elle soit française, belge ou allemande", précise Christian Vial, directeur technique de l'usine. En face, trois, quatre imposantes machines qui coupent des tiges et barres de bois et des plaques d'isolants, les calibrent, les assemblent en plusieurs couches (de trois à cinq en moyenne), les collent sous forme de panneaux et les dimensionnent très précisément une dernière fois avant de les déposer sur d'énormes tréteaux où ceux-ci sont alors ennoblis. Destination des panneaux en cours de fabrication ce jour-là : une tour de logements réhabilitée à Sarcelles (Val d'Oise, près de Paris). "De grande dimension, rigides et autoportants, ils permettent de gagner en délai de pose mais aussi en stabilité et en structure béton", précise Dominique Pelissier, directeur général de Techniwood.

Dans le second hall, le travail est essentiellement manuel, organisé en petits groupes. Ici, c’est pour des logements sociaux et étudiants sur le chantier Belval à Audun, en Moselle, que les ouvriers s’activent.

5 500 m² de façades dans le quartier de la Part-Dieu

"Il y a encore quelques semaines, ajoute Christian Vial, il n'y avait pas un mètre carré de libre. Nous avons fabriqué et stocké les 2 000 panneaux et les 20 000 pièces qui devaient les composer - davantage que dans la Tour Eiffel -, destinés au nouveau centre administratif d'État de Lyon." Le projet, lancé dans le cadre d'un concours, a vu l'équipe formée par les cabinets d'architectes Snohetta Studio (Oslo, Norvège) et Z Architecture (Lyon) et l'entreprise Eiffage Construction Rhône Loire sortir gagnante.

Détail des façades du nouveau Centre administratif d’État de Lyon. ©D.R.

Situé dans le quartier lyonnais de la Part-Dieu, voisinant le centre commercial du même nom, le bâtiment, qui doit accueillir un millier d’agents, est en cours de finalisation. Les travaux ont débuté en février 2022 pour se terminer en janvier 2024. C’est en tous les cas les deux dates qu’arborent les vestes de sécurité proposées aux ouvriers du chantier comme aux visiteurs.

Si l'on peut penser que le jury a été séduit par la forme en "U" du bâtiment, libérant davantage de lumière naturelle et permettant d'enserrer quelques beaux platanes tout en les protégeant, on peut également croire qu'il a été attiré par le design des façades (qui courent sur 5 500 m² !). "Très tramées et aux ouvertures étroites, elles s'inspirent de ce qui se fait dans le quartier de la Part-Dieu, détaille Dominique Pelissier. Les différents modules relèvent de deux typologies différentes : en biais, avec facettes, ou plat, plus lisse. Les panneaux présentent ici un bardage en aluminium thermolaqué blanc ou champagne; là, en inox recuit. Le bois, qui a été déterminant dans l'obtention du label bas carbone nécessaire, n'est donc pas visible." Afin d'alléger la vision globale, les fenêtres se déclinent en plusieurs largeurs dont la succession paraît aléatoire. "Ce qui a aussi pesé dans le concours, précise-t-il, c'est la préfabrication hors site pour gagner en délais et en absence de nuisance."

Les ouvertures présentent différentes largeurs afin d’alléger la vision d’ensemble. ©D.R.

"Nous nous sommes occupés de la conception qui a nécessité un an de préparation, et de la production sur un an également, ajoute Christian Vial. Eiffage s’est chargée de la pose. Mais, à l’avenir, nous voulons aussi faire les joints et les connexions."

Transition écologique et performance énergétique

"Tout comme Kyotec, Techniwood est capable de faire des façades compliquées, sur-mesure, voire haute couture, explique Thierry Foucart, qui supervise désormais le pôle "façades" du groupe Léon Grosse. "En bois, sous forme de MOB, c'est-à-dire : de murs à ossature bois et de charpentes travaillés à l'ancienne, et, depuis dix ans, sous forme de FOB, façades à ossature bois, des panneaux entièrement anoblis, pouvant mêler bois, béton et acier. Une innovation qu'ils ont appelée 'Panoblocs'. Toutefois, si nous sommes habitués aux grands projets, c'est plus neuf pour Techniwood. Mais elle va désormais en faire davantage…" Grâce à l'intervention du groupe Léon Grosse mais, avant tout, dans le cadre de la transition écologique et d'un contexte réglementaire encourageant la performance énergétique et la sobriété carbone des bâtiments.

Techniwood et Kyotec Group en chiffres :

Techniwood

Trois pôles. Techniwood comprend un site industriel de plus de 20 000 m² à Rumilly (Auvergne-Rhône-Alpes), un pôle d'ingénierie bois à Epinal (Grand-Est) et un pôle de développement à Paris. Fondée en 2010, la société dispose d'une dizaine de brevets déposés dans plus de trente pays. Elle a une centaine de projets livrés à son actif, en neuf ou en rénovation, dans l'habitat, le tertiaire et les équipements publics. "À ce jour exclusivement localisés en France", indique Dominique Pelissier, directeur de Techniwood, qui pointe, parmi les derniers projets en cours, les très emblématiques Village des JO 2024 et Cité administrative de Lyon.

Emplois. Avec plus de cent collaborateurs, Techniwood a une capacité de production de plus de 120 000 m² de panneaux par an. L’an dernier, son chiffre d’affaires s’est élevé à douze millions d’euros.

Kyotec Group

International. Le groupe Kyotec, fondé par le Belge Thierry Foucart, est actif dans sept pays d'Europe : un où est basé son siège social (Luxembourg), deux où il bénéficie d'un bureau d'études (Belgique et Italie), deux où il centralise sa production (Pologne et Portugal) et quatre où il réalise des chantiers (Belgique, Luxembourg, France et Angleterre). Il représente, au total, quelque 220 emplois. "Il n'est pas rare de voir trois ou quatre pays travailler sur le même projet, sourit son fondateur. C'est une particularité de Kyotec. Je ne connais aucun autre façadier qui fait ça."

Bilan. En 2022, Kyotec a réalisé un chiffre d'affaires de 77 millions d'euros, dont 40 % en Belgique, 25-30 % au Luxembourg, 10-15 % en France et le solde en Angleterre. "Mais ces proportions vont changer, les projets luxembourgeois prenant l'ascendant cette année. Question de développements et de permis", ajoute Thierry Foucart.