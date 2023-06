Patrick Corvers (Century 21 Genappe) : "Il est primordial de s’installer dans le tissu associatif et social de la région dans laquelle on exerce"

La machine était lancée et Patrick Corvers a pu développer un réseau solide dans une région où l’immobilier a connu un réel boom ces dernières années. “J’ai cru en cette voie qui se présentait à moi et j’ai eu la possibilité de racheter l’agence trois ans plus tard, que l’on a renommé Maison Blanche, poursuit-il. Ma priorité a alors été de me faire connaître au niveau local. J’ai rejoint les associations de commerçants, des comités de fêtes de Genappe ; j’ai sponsorisé le club de foot local, etc. Et puis, il faut le dire, j’ai eu le nez fin en choisissant Genappe qui est devenue the place to be ces dernières années.”

Pour lui, ce contact humain est la base du travail d’une agence immobilière. “J’ai même un char chaque année au carnaval de Genappe, rigole-t-il. Il est primordial de s’installer dans le tissu associatif et social de la région dans laquelle on exerce. Si quelqu’un veut acheter ou vendre un bien, le but est qu’il pense à nous directement. Et pour que tout fonctionne par la suite, il faut miser sur des équipes compétentes.”

”Plus de personnes que de maisons sur nos réseaux sociaux”

Cela tombe bien, Patrick Corvers est aussi devenu formateur et coach en immobilier au sein du réseau d’agences immobilières international Century 21. “J’ai suivi une formation de deux ans à Paris et je suis désormais coach dans une vingtaine d’agences du groupe, confirme-t-il. Le secret ? Ce n’est pas d’imposer sa façon de faire mais, au contraire, de faire naître des idées dans les têtes des managers sans qu’elles leur aient été inculquées au préalable. Toutes les agences et tous les agents et managers sont différents et il faut trouver la méthode qui s’adapte le mieux aux équipes et qui les motive le plus.”

Une approche pédagogique qui porte ses fruits puisque l’agence Maison Blanche a déjà reçu de multiples récompenses au sein du réseau Century 21. “Nous sommes dans le top dix des agences belges pour la troisième année consécutive, se réjouit-il. Nous sommes la première agence du Brabant wallon et la seconde en Wallonie. En outre, nous sommes reconnus comme 'agence de qualité' depuis 2016 et je reçois le trophée 'Centurion' depuis douze ans, un titre que nous ne sommes qu’une grosse vingtaine à recevoir en Belgique.”

L’agence a aussi été primée pour des vidéos publiées sur ses réseaux sociaux, où l’humour se mêle au commercial. “Au fil des années, on a complètement changé notre fusil d’épaule. Aujourd’hui, il y a plus de personnes que de maisons dans nos publications. Le but est vraiment de rendre le métier plus humain pour tout le monde, clients comme collaborateurs.”

”Le métier n’est plus le même”

De quoi voir l’avenir de manière positive, malgré un contexte moins favorable, sur fond de crise économique, de hausse des taux d’intérêt hypothécaires et de ralentissement sur le marché immobilier. “En 2023, le métier n’est plus le même qu’il y a quelques années, et il faut aimer ses clients pour s’en sortir. Et cela vaut encore plus pour le client acheteur, qu’il faut dorloter et chouchouter. Par exemple, nous promettons aux acheteurs qui se présentent chez nous de trouver un bien qui leur correspond avant que l’annonce soit publiée sur Internet. Vu le contexte, c’est terminé d’y aller la fleur au fusil et d’attendre que les choses se passent. Il faut être proactif et comprendre ce que les clients veulent car même la plus belle des maisons peut faire hésiter un acheteur potentiel.”