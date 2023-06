Belfius, prête à perdre les petites copropriétés ?

Surplus de travail opérationnel

"La gestion des ACP entraîne un surplus de travail opérationnel pour l'identification et la gestion de celles-ci : identification des UBO ("Ultimate Beneficial Owners" ou "bénéficiaires effectifs" d’une société ou d’une autre entité juridique, NdlR), modification régulière de mandataires ou gestionnaires, documentation spécifique, délibération des ACP…", répond la banque à nos questions. Ceci alors que jusqu'à présent, elles n'étaient tarifées que pour les frais de gestion du compte de base, soit quelques euros par mois.

Un changement que Belfius explique aussi par le fait qu'elle constate que "de nombreuses ACP sont depuis des années simplement refusées par d'autres banques ou se voient appliquer des frais comparables" à ceux qu'elle compte pratiquer. Raisons pour lesquelles elles se seraient rappliquées en très grand nombre chez Belfius.

De quoi effrayer les petites copropriétés

Ce coût de 250 euros par an (plus de vingt euros par mois), censé "couvrir les frais spécifiques de gestion des ACP" ne manquera pas d'effrayer les petites copropriétés, celles qui comptent trois ou quatre unités de logement - et elles sont nombreuses, à Bruxelles très certainement - et qui comptabilisent au mieux une vingtaine ou une trentaine d'opérations (électricité des communs, assurance, charges…).

De là à dire que Belfius prend d'emblée le risque de perdre ces petites copropriétés, il y a un pas que la banque ne franchit pas. "Suite à cette annonce, nous avons reçu un certain nombre de réactions sur des situations individuelles. Celles-ci sont examinées au cas par cas et traitées par nos services", précise sa porte-parole. Mais combien feront la démarche ? Et combien décideront d'ouvrir un compte dans une autre banque ou de rouvrir un compte au nom d'un des copropriétaires, avec les risques que cela suppose ?

Étonnamment, Belfius n'a pas fait de distinction entre "petites" et "grandes" copropriétés, ne fût-ce qu'en se basant sur le nombre annuel moyen d'opérations. "La charge administrative est surtout liée à l'identification systématique de l'ACP et aux bénéficiaires effectifs, poursuit-elle. La taille de l'ACP en elle-même n'influence pas réellement ce travail. Le tarif de base s'applique donc indépendamment de la taille de l'ACP." Il existe toutefois une série de très petites copropriétés gérées sous forme d'association de fait pour lesquelles Belfius a décidé d'appliquer un tarif réduit. "Les clients concernés seront informés rapidement de cette adaptation", ajoute la porte-parole.

Manque de relations long terme

Dans ce changement de tarification, Belfius semble surtout mettre en avant les "réelles relations long terme" qu'elle ne peut développer avec les copropriétaires "dans leurs projets, leurs défis professionnels ou privés." Ni avec les petites copropriétés gérées en interne, ni avec celles gérées par des syndics professionnels, qui représentent la majorité des ACP clientes de Belfius. C'est d'ailleurs aussi pour "ne pas pénaliser uniquement ces copropriétés gérées par des syndics professionnels et ne pas perturber le marché" que la banque ne fait pas de distinction entre les unes et les autres. "Il ne nous appartient pas d'influencer le choix d'une ACP d'avoir une gestion propre ou de recourir à un professionnel", conclut sa porte-parole.

Un changement qui incitera peut-être d’autres banques à revoir le tarif qu’elles exigent des ACP. Car quoiqu’en dise Belfius, toutes ne pratiquent pas des tarifs rédhibitoires, certaines, et non des moindres, appliquant toujours les frais de gestion d’un compte de base. Mais pour combien de temps ?