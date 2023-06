À Copenhague, un écoquartier serait le premier au monde à remplir les 17 objectifs de développement durable de l'Onu

À lire aussi

Trois axes principaux guident le projet : la biodiversité et la réduction des émissions, le communautaire et la santé. Le quartier accordera ainsi une place composante à la nature, placera des toitures vertes, optera pour un système constructif durable, veillera à la collecte et au recyclage de l’eau de pluie, fonctionnera avec un chauffage biomasse et des panneaux solaires…

Pour l’aspect communautaire, le projet proposera différents types d’appartements à des prix abordables afin de promouvoir une bonne mixité des résidents. Des aménagements seront prévus pour l’inclusion des personnes porteuses d’un handicap physique ou mental. Une attention particulière sera aussi accordée aux seniors et aux jeunes, avec pour ces derniers des studios assortis d’espaces communs (salon, cuisine). Le Village encouragera les résidents à passer du temps ensemble (restaurant, travail bénévole, jardins potagers, communs, espace de coworking…) tout en assurant une ouverture sur le voisinage.

En ce qui concerne le volet santé, sont prévus notamment un centre sportif et une clinique.