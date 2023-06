Débétonisation, bureaux, commerces... : un "meilleur espace public" va voir le jour dans le quartier européen

Les 21 immeubles de bureaux destinés à être reconvertis sont disséminés dans le quartier européen de la capitale. ©City Forward

En tant que bras financier de l’État fédéral, la SFPI a acquis les bâtiments, tandis que Cityforward se charge de leur reconversion. L’ensemble de l’opération se déroule en étroite collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale, les communes et les autorités concernées, assure le fonds immobilier dans un communiqué, en dévoilant une récente avancée majeure dans le projet : la nomination de Plusoffice Architects comme équipe de conception du futur master plan. “Cette équipe, composée d’architectes expérimentés et d’experts, passera les prochains mois à travailler sur les études de faisabilité, la planification urbaine et la consultation des parties prenantes”, souligne Cityforward. Plusoffice Architects se fera accompagner par RE-ST et Osmos Network, deux cabinets d’experts en développement urbain durable. “L’objectif est d’élaborer pour les 21 bâtiments un cadre qui permettra ensuite d’orienter chaque développement immobilier dans la direction souhaitée.”

À lire aussi

”Cityforward peut faire avancer la vision publique pour obtenir enfin une plus grande mixité urbaine et un meilleur espace public dans le quartier européen, commente Kristiaan Borret, Bouwmeester-Maître architecte de la Région de Bruxelles-Capitale, cité dans le communiqué. L’équipe ambitieuse de Plusoffice Architects a montré qu’elle souhaitait trouver un terrain d’entente entre les intérêts privés et publics, et ce, avec une attitude critique saine. C’est un aspect essentiel dans un projet urbain comme celui-ci.”

L’équipe de conception formée par Plusoffice Architects et ses partenaires RE-ST et Osmos Network a entamé ses travaux et devrait livrer un master plan pour le quartier fin mars 2024.

Focus sur la durabilité

Dans le détail, l’équipe de conception a pour mission de déterminer le mix idéal entre les bureaux, les équipements publics, les espaces commerciaux, les espaces verts ainsi que les diverses formes d’habitation. Pour chaque bâtiment, elle examinera l’enveloppe volumétrique maximale souhaitée, les zones où de l’espace peut être libéré grâce à la débétonisation et la manière dont les projets s’intègrent au mieux dans le quartier. À la demande de Cityforward, l’équipe de conception se concentrera aussi explicitement sur divers aspects de la durabilité (économies d’énergie, réduction des émissions de CO₂, promotion des sources d’énergie renouvelables, amélioration de la mobilité dans le quartier, création de nouveaux espaces verts…).

”Nous croyons au pouvoir de l’innovation et des partenariats. Cette équipe de conception partage notre vision globale qui consiste à transformer le cœur de l’Europe en un quartier urbain dynamique, en mettant l’accent sur le tissu social, l’écologie, la circularité et la mobilité durable, souligne Frédéric Van der Planken, CEO de Whitewood. La contribution et l’implication des diverses parties prenantes constitueront un élément essentiel à la réussite du projet.”

L’équipe de conception a entamé ses travaux à la mi-juin 2023 et le masterplan devrait être abouti pour fin mars 2024.