Pourquoi un écoquartier est bien plus qu'un lotissement vert

Il s'agit d'une "zone urbaine aménagée et gérée selon des objectifs et des pratiques de développement durable qui appellent l'engagement de l'ensemble de ses habitants", d'après le dictionnaire en ligne La Langue française.

"Un écoquartier est un projet d'aménagement qui intègre les enjeux et principes de la ville et des territoires durables", peut-on encore lire sur la plateforme officielle de la démarche Écoquartier, portée par le Ministère de la Transition écologique en France.

Chez nous, le concept d’écoquartier est assez flou puisqu’il ne dispose actuellement pas de définition officielle, pas plus que de cadre légal. Les trois Régions du pays ont néanmoins adopté des référentiels en la matière. Ceux-ci sont des guides pour les acteurs (communes, opérateurs, développeurs…) afin de permettre une évaluation des projets de nouveaux quartiers dès les phases de planification et d’élaboration.

Les référentiels régionaux

Ainsi en Wallonie, le Référentiel quartiers durables, élaboré en 2014, est basé sur 25 critères couvrant cinq thématiques : les potentialités du site et du projet, les ressources, les milieux naturels, les aménagements du quartier et la mixité et la participation.

Dans la capitale, le Référentiel bruxellois des quartiers durables Be Sustainable, adopté en 2019, propose notamment la guidance d'un facilitateur et une charte qui fixe des objectifs dans dix thématiques : vision, gouvernance et participation, social et économie, développement spatial, mobilité, développement de la nature, cycle de l'eau, environnement physique, matière et ressources, et énergie.

En Flandre, le référentiel Duurzaamheidsmeter Wijken se fonde sur huit thématiques : la qualité et la vision du projet, le bien-être et la prospérité, la mobilité, l'environnement, la nature et les espaces verts, l'eau, les matériaux et déchets et l'énergie.

Une chose est donc sûre, un écoquartier, c'est bien plus qu'un lotissement vert. Même si pour l'instant, en Belgique, on ne va pas aussi loin que le projet de Village UN17 à Copenhague qui prévoit de répondre aux 17 critères du développement durable de l'Onu (voir ci-dessous). Avec les normes actuelles imposées - en matière de performance énergétique des bâtiments (PEB) notamment -, on pourrait même se dire que chaque nouveau quartier est un écoquartier en soi. "Et pourtant, on construit encore des quartiers non durables. Ils sont peut-être conformes en matière de PEB mais la PEB n'est qu'un des critères qui définissent un quartier durable. Certains projets sont encore excentrés, sans diversité d'habitat ou accordent peu d'importance à la mobilité", constate Jacques Teller, professeur d'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire à l'Université de Liège et coordinateur du Référentiel initié par le ministre wallon de l'Aménagement du Territoire de l'époque, Philippe Henry.

Un "bon dépoussiérage"

"Les grilles de questions, les formations ou les guidances du facilitateur évoluent selon les changements et les interrogations des différents acteurs. Par exemple, les enjeux du sol, de l'eau et de la nature sont désormais traités de façon intégrée et non pas séparée. Nos collègues qui s'occupent des sols sont notamment venus avec une stratégie pour intégrer plus les sols vivants. Il n'y a pas que des enjeux sur la pollution des sols mais aussi sur leurs qualités physiques, chimiques ou biologiques. C'est utile de savoir à quel type de sol on a affaire. Si l'on veut faire un potager par exemple, c'est intéressant de le placer dans un sol qui est déjà riche et non de le placer dans un sol pauvre", explique Myriam Hilgers, experte à Bruxelles Environnement, coauteur du référentiel bruxellois Be Sustainable avec le Bouwmeester-Maître architecte de la Région de Bruxelles-Capitale, Perspective.brussels (administration de la planification), Urban.brussels (administration de l'urbanisme et de la rénovation urbaine) et la Société d'Aménagement urbain (SAU).

Le Référentiel quartiers durables wallon a, lui, été élaboré en 2014, soit il y a pas loin de dix ans. "Il nécessite un bon dépoussiérage. Il faut le revoir à la lumière des nouvelles conditions climatiques, immobilières et de mobilité", estime Jacques Teller.

Pour le professeur, trois points essentiels devraient être rajoutés. Tout d'abord, l'intégration du végétal dans tout projet. Il évoque notamment les toitures vertes ou l'utilisation du végétal pour la gestion des eaux et les épisodes de chaleur. Autre point d'attention : l'intégration de la question de la surchauffe. "Aujourd'hui, c'est un point qu'il semble naturel d'inclure dans un projet." Enfin, troisième point : les infrastructures sociales. "De nombreuses choses ont changé avec le Covid. Il faut être vigilant à tout ce qui relève de l'infrastructure sociale et prévoir, par exemple, des espaces privés attenants à l'habitation pour du télétravail."

Certains points déjà repris dans le référentiel wallon peuvent être développés. "Il y a un point sur l'accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite. Mais rien sur le vieillissement. La question de l'accessibilité financière est aussi de plus en plus importante. Celle de la mobilité de plus en plus fondamentale."

Pour les quartiers existants aussi

Jacques Teller estime, par ailleurs, qu'il est indispensable également de prévoir un référentiel sur la régénération urbaine. "Le référentiel wallon actuel ne vise que les constructions neuves. Mais on savait dès le départ qu'il faudrait inclure aussi la rénovation et la transformation car on ne peut pas avoir de villes qu'avec du neuf. L'adaptation au changement climatique va porter sur le tissu existant. Se pose aussi la question de la modification de certaines fonctions. De bureaux en logements, par exemple. Pour l'instant, il n'y a rien là-dessus dans le document de référence."

Dans la capitale, cette question de l'existant a été abordée dès le départ par la plateforme collaborative Be Sustainable. "À Bruxelles, il n'existe pas tellement d'endroits où il est possible de construire des quartiers neufs. L'idée est de démolir de moins en moins pour repartir du bâti. L'enjeu actuel est vraiment sur la rénovation de l'existant", remarque Myriam Hilgers.

Pas de contraintes, ni de label

Que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles, ces référentiels constituent un cadre et ne sont pas contraignants. "Il s'agit d'une démarche pour se poser les bonnes questions en amont. Et puis pour s'adapter au contexte car chaque projet est différent", argue l'experte de Bruxelles Environnement. "Un certain nombre de dispositions sont devenues réglementaires avec l'évolution des normes. Mais je ne vois pas ce qui justifie le déséquilibre entre le volet énergie, par exemple, et la gestion des eaux. Ce sont deux choses égales. Or, pour l'un, il y a un règlement; pour l'autre, seulement un référentiel", oppose Jacques Teller.

En Belgique, pas de label non plus, contrairement à ce qui se fait en France, par exemple. "Nous ne sommes pas dans cette logique", indique le professeur. "Mais en répondant à 20 des 25 critères, un quartier en Wallonie peut se dire écoquartier ou quartier durable."

Deux nouveaux référentiels

Si le référentiel quartiers durables pour la Wallonie de 2014 n’a pas encore été revu, la Région propose néanmoins deux nouveaux référentiels rédigés en 2022 et 2023 suite aux inondations de 2021. Le premier référentiel intitulé Constructions et aménagements en zone inondable définit cinq principes : anticiper le risque d’inondation en tenant compte du changement climatique, laisser de la place à l’eau, développer une approche intégrée des aménagements, prendre en compte les risques résiduels et sensibiliser et responsabiliser les habitants/usagers à la question du risque d’inondation.

Le second, intitulé Gestion durable des eaux pluviales, développe les trois principes suivants : retenir et infiltrer les eaux de pluie afin de limiter la production de ruissellement, intégrer la gestion de l’eau de pluie comme élément de composition architecturale, paysagère et urbanistique et protéger l’environnement et les nappes d’eau souterraine des risques de pollution.

“Ces deux référentiels adoptent la même philosophie que le Référentiel quartiers durables avec un texte très lisible et pratique. Nous sommes à cheval entre un guide d’urbanisme et un guide de construction, explique le professeur Jacques Teller (ULiège). Depuis juillet 2021 et les inondations qui ont frappé la Wallonie, nous n’avons pratiquement traité que ces thématiques. Il y avait tellement de choses à faire car rien n’était prévu. Et il y a encore beaucoup à faire.”