En ce qui concerne les logements existants, la Région wallonne passe le relais aux sociétés de logement de service public (SLSP), à qui elle demande dans un premier temps de définir quels biens les intéressent avant de solliciter l’administration wallonne pour leur acquisition. Au total, le budget dégagé autorise la création de plus de 500 logements d’utilité publique.

Entre autres SLSP, La Sambrienne, active dans la région de Charleroi et de Gerpinnes, où plus de 4 000 familles sont en attente d’un logement public, se porte candidate et compte bien bénéficier de sa part de cette manne de logements à acquérir. Fondée il y a plus d’un siècle, son portefeuille de biens en location approche des 10 000 logements, soit 10 % du parc de logements publics wallon. Un patrimoine qui la propulse en tête des 63 sociétés de logement de service public du secteur agréées par la Société wallonne du logement (SWL).

Trois critères principaux

Forte de sa mission, La Sambrienne diffuse un appel au marché privé carolo conditionné à trois critères principaux : il faut que les logements existants proposés à la vente soient situés dans les communes de Charleroi et de Gerpinnes ; qu’ils se prévalent d’un certificat de performance énergétique (Peb) de score A ou B et répondent aux normes régionales ; et, de préférence, qu’ils soient regroupés au sein d’immeubles de plus de cinq logements.

Les propriétaires ou promoteurs qui détiennent des biens correspondant à cette description et qui désirent les céder à La Sambrienne sont invités à consulter les autres conditions sur son site Internet et, le cas échéant, à contacter la SLSP. Les porteurs de projets résidentiels neufs ou en cours de construction peuvent, quant à eux, les proposer directement à la Société wallonne du logement.