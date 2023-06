Aurélie Frédureau, un nouveau visage à plusieurs casquettes derrière le duo aux commandes de LuxRED

Quatre années plus tard, elle endosse la responsabilité de Development Director pour le promoteur belgo-luxembourgeois Immobel où elle rencontre Olivier Bastin, son futur associé. "Je gérais essentiellement des projets résidentiels de grande ampleur, ainsi que le suivi de PAP [plans d'aménagement particuliers, NdlR]. J'adorais déjà passer des heures à retourner un plan et à en optimiser les espaces. Chaque projet est absolument unique", confie Aurélie Frédureau.

En mars 2022, Immobel lui propose de devenir Head of Development, une fonction qu'elle occupera un peu plus d'un an. "Grâce à ces différentes casquettes, j'ai pu accumuler des compétences très utiles pour la suite de ma carrière et piloter des projets résidentiels, commerciaux, administratifs ainsi que des reconversions majeures d'anciens sites industriels", se félicite-t-elle.

À lire aussi

Il y a quelques mois, Aurélie Frédureau se lance à son compte pour faire grandir, en binôme avec Olivier Bastin, LuxRED, la nouvelle identité de BGM, une entreprise de consultance désormais versée dans la promotion. "Avant même d'être étudiante, je savais que je serais un jour indépendante et que je créerais mon activité. Le monde entrepreneurial m'a toujours fasciné. Après dix années passées dans des grandes entreprises, c'était le moment de me lancer et de sortir de ma zone de confort", commente-t-elle.

Le rêve de l’entrepreneuriat

Les deux associés détiennent chacun la moitié du capital depuis 2020, année de création de la marque LuxRED. "Avec Olivier [qui était auparavant le seul actionnaire de BGM, NdlR], nous avons commencé par travailler le soir et les week-ends, parallèlement à nos fonctions chez Immobel. Nous avons rapidement engagé deux personnes pour nous aider, un ingénieur et un profil plus juridique. À un moment, soit on boostait l'entreprise et on la faisait grandir, soit on arrêtait", expose-t-elle. En avril de cette année, c'est chose faite, les deux partenaires se dédient à 100 % à LuxRED. "C'est un rêve d'enfant qui se réalise. J'allie à présent mon désir d'entrepreneuriat et ma passion pour l'immobilier."

La jeune structure compte aujourd'hui quatre projets résidentiels à son actif, dont deux entièrement commercialisés, pour une enveloppe globale de 50 millions d'euros. Trois d'entre eux sont situés à Luxembourg-Ville et le quatrième est à Kehlen, vers la frontière belge. "Le résidentiel n'est qu'une première étape. Notre seule limite, c'est nous-même. C'est très excitant !"

Si le timing semble compliqué pour se lancer dans une telle aventure, le duo est convaincu que c'est justement en période de crise que l'on peut tirer son épingle du jeu. "Le marché immobilier connaît une période difficile, ce n'est un secret pour personne. Démarrer en bas du cycle permet de penser le logement autrement. Avec les taux d'intérêt actuels, la capacité d'emprunt des particuliers a été fortement impactée, il faut en tenir compte et proposer des espaces plus compacts, mais tout aussi qualitatifs", explique la jeune entrepreneuse.

À lire aussi

Un pôle de services

En marge de son activité de promotion immobilière, LuxRED a récemment créé un pôle de services pour accompagner d'autres acteurs dans le développement de leurs projets. "Il y a encore beaucoup de potentiel à exploiter au Luxembourg, notamment en matière de sites industriels à réaffecter, d'autant que le pays connaît une vraie crise du logement", pointe Aurélie Frédureau, avant de conclure : "Je ne regrette pas une seconde d'avoir choisi une carrière dans l'immobilier. Rien ne me fait plus plaisir que de me promener en ville et de montrer à ma fille les projets sur lesquels j'ai eu la chance de travailler. C'est une grande source de fierté et un moteur au quotidien."