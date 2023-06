Bruxelles est-elle devenue la capitale des bars et restaurants sur les rooftops ?

Sur le toit d’un hôtel…

C'est d'ailleurs sur le toit du tout nouvel hôtel branché d'origine britannique, The Hoxton, que le dernier rooftop gourmand en date s'est ouvert il y a quelques semaines. Surplombant le jardin Botanique du haut de son 22e étage, le "Tope" offre mets et cocktails mexicains avec une vue à 360 degrés sur Bruxelles et sa skyline.

Avant lui, deux autres hôtels avaient succombé aux joies des terrasses sur le toit : le Jam Hotel, chaussée de Waterloo à Ixelles, et le Sofitel Brussels Europe de la place Jourdan à Etterbeek dont le restaurant "The 1040" a imaginé une version plus légère autant que plus élevée avec "The Roof by The 1040".

"The Roof by The 1040" à Etterbeek. ©Sofitel

Dans les prochains jours, c’est également un hôtel qui se lancera à l’assaut de sa toiture, celui du complexe multifonctionnel Mix, dans l’ex-Royale Belge (boulevard du Souverain à Watermael-Boitsfort).

La skyline de Bruxelles n’a pas l’exclusivité des vues à 360° proposées par les lieux de bouche. La canopée de la Forêt de Soignes y a droit aussi.

… d’un musée ou d’un immeuble de bureaux…

Mais les hôtels n’ont pas l’exclusivité de l’offre de restaurants et bars d’altitude. Des musées participent aussi à cette tendance, comme le Mim (Musée des instruments de musique) ou encore la Bibliothèque Royale.

Des immeubles de bureaux se sont également lancés dans le choix d'une occupation de leur toiture par des lieux de bouche. C'est le cas de l'IT Tower de l'avenue Louise au sommet de laquelle - plus de 100 mètres - s'est installé le restaurant aujourd'hui étoilé "Villa in the sky". Mais aussi de la tour dite "aux escargots", plantée sur le carrefour des Quatre Bras à Kraainem, sur le toit de laquelle, depuis 2021, le "Soko" offre aux fans d'afterwork une vue à 180 degrés sur la canopée de la Forêt de Soignes. Un cap que passera dans les prochains mois la Blue Tower en cours de rénovation et de rehaussement.

… et même d’une administration

Jusqu'aux administrations qui veulent leur propre rooftop gourmand comme c'est le cas de la Ville de Bruxelles pour son nouveau centre administratif Brucity, construit sur les cendres du Parking 58. Les lieux, qui ouvrent officiellement en septembre mais déjà officieusement cet été sous forme de pop-up éphémère, en gardent d'ailleurs le souvenir dans leur nom : Le 58 Rooftop&Panoramic Eatery. Il s'agirait du plus grand rooftop d'Europe, puisqu'il s'étend sur 3 000 m², quand bien même n'émerge-t-il de la ville que du toit d'un neuvième étage. Avec ceci que la totalité de la superficie n'est pas affectée aux seuls consommateurs, la moitié l'étant aux promeneurs. Un marché public a été lancé pour dénicher l'opérateur qui en tiendra les manettes : Lo Group, spécialisé en restauration, hospitalité et événementiel, qui s'est associé aux "Filles" (nourriture) et au "Jardin" (aménagements) pour une offre de type streetfood bio et local et cocktails en (bonne) musique.