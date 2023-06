Bruxelles : plus de 11 millions de mètres carrés de bureaux sont à rénover d'ici 2050

"Sur base de la dernière date de construction ou de rénovation, nous estimons l'âge moyen du bâti tertiaire à Bruxelles à 24 ans. Si l'on se base sur le nombre d'immeubles et non la surface, on passe à 29 ans. Le stock de bureaux est donc vieillissant", avertit Pierre-Paul Verelst, Head of Research BeLux chez JLL et auteur de l'étude. Selon ses calculs, "seuls" deux millions de mètres carrés du stock de bureaux dans le grand Bruxelles dispose d'une certification verte BREEAM. De quoi l'amener à estimer que 84 % du parc de bureaux bruxellois, qui couvre une superficie totale de 13 millions de mètres carrés, ne répond plus aux normes énergétiques actuelles. Cela représente 11 millions de mètres carrés de bureaux.

Pour souscrire aux attentes de l'Europe, il faudrait renouveler le stock de bureaux de 420 000 m² par an dans la capitale, estime JLL, soit 3 % du stock actuel. "Cela ne sera possible qu'avec beaucoup plus de pragmatisme et d'efficacité dans l'octroi des permis."

Des efforts sont consentis

Sans se décourager, JLL souligne les efforts de certains acteurs, dont les grands occupants de type "corporate", qui "ont déjà fait une partie du trajet vers la durabilité de leurs immeubles." Certaines communes (Bruxelles-Ville, Uccle, Etterbeek) ainsi que les Régions flamande et bruxelloise ont fait de même. L'État fédéral semble "manquer d'une vision stratégique à long terme, probablement freiné par un processus beaucoup plus lent", épingle le consultant. Quant aux institutions européennes, elles se démarquent par le projet de rachat de 21 immeubles par le fonds immobilier Cityforward. Un rachat appelé à "changer la donne et contribuer à verdir leur patrimoine."