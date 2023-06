"Les jeunes n'ont pas conscience de la contraction du marché immobilier"

Assez étonnamment, l’enquête, réalisée auprès de jeunes de 18 à 30 ans (une quinzaine en face-à-face, 200 en ligne et sur les réseaux sociaux), ne montre pas la moindre perception d’un début de crise immobilière dans leur chef… Les réponses de Vincent Dumont, COO et membre du comité d’investissement de Wesold.

Ce qui ressort le plus de votre étude c’est peut-être que les jeunes ont les mêmes rêves que leurs parents… Alors qu’on les imaginait attirés par l’esprit communautaire.

Oui, nous avons été étonnés de constater que neuf jeunes sur dix rêvent d’accéder à la propriété. Étonnés notamment parce que le portefeuille de Wesold compte des unités de colocation qui fonctionnent très bien, sans vide locatif. Mais, en creusant, on se rend effectivement compte que vivre en communauté n’est pas tant un choix qu’une obligation économique. Par contre, un jeune sur deux, surtout dans la tranche des 25-30 ans, semble accepter l’idée qu’il vivra dans une habitation plus petite que celle de ses parents.

L’attrait de la brique est donc bel et bien présent dans l’esprit des jeunes.

Oui pour nombre d’entre eux. Mais pas dans un esprit de possession de briques. Je dirais plutôt pour éviter de payer un loyer à perte. Et pour se projeter avec quelque chose de solide dans un monde qui s’annonce difficile.

Autour de ces briques rêvées, les jeunes voient un jardin…

Ils y pensent quasiment tous. Pas moins de 80 % des jeunes Wallons le souhaitent même ardemment. Mais les résultats de l’enquête montrent que cela va bien au-delà d’une envie de jardin : un jeune Bruxellois sur deux souhaite quitter la ville et quatre Wallons sur cinq ne désirent pas y entrer. Plus on progresse dans les catégories d’âge, plus la périphérie et la campagne gagnent en popularité. Il faut néanmoins dire que nous avons réalisé l’enquête quand il faisait beau… Ce pourrait être cette météo et leur futur composé d’enfants qui expliquent leur amour pour les jardins plutôt que les souvenirs des confinements dus au Covid.

Votre échantillon reprend-il exclusivement des candidats acquéreurs ?

Non, pas du tout. Ce sont les jeunes dans leur ensemble que nous visions. Certains sont déjà propriétaires, d’autres cherchent à le devenir, d’autres n’y pensent pas encore. Le seul filtre a été leur âge et leur lieu de résidence (Bruxelles et la Wallonie). On se sent en effet concernés par rapport à ce que nous laisserons aux générations suivantes. Et c’est maintenant qu’il faut comprendre ce qu’ils veulent et pensent.

Si vous deviez résumer leurs préoccupations en quelques mots, que diriez-vous ?

Ils sont dubitatifs quant à la possibilité pour la Belgique d’atteindre ses objectifs climatiques à l’horizon 2050 en matière d’isolation des bâtiments, préoccupés par les prix de l’énergie nécessaire à chauffer et alimenter leur habitation, mitigés sur les avancées technologiques qui pourraient améliorer la situation et nombreux (50 %) à être pessimistes concernant leur futur habitat.

Est-ce à dire que l’autre moitié est optimiste ?

Loin de là. Ils sont soit pessimistes (c’est le cas de la tranche d’âge de ceux qui finalisent leurs études, les 23-25 ans), soit fatalistes (pour les plus âgés). Avec la hausse des taux d’intérêt, l’immobilier est devenu trop cher. Cette hausse des taux a vraiment sabordé leurs rêves.

Étonnamment, les jeunes sondés ne semblent pas voir que le marché immobilier est en crise, que la hausse des prix s’est arrêtée, qu’ils peuvent faire offre sous le prix demandé…

Ils n’ont pas conscience de la contraction du marché immobilier. Par manque d’expérience sans doute. On est pourtant résolument passé d’un marché de vendeurs à un marché d’acheteurs : les négociations sont plus compliquées, les transactions sont plus lentes et davantage de vendeurs sont aujourd’hui acculés. Reste que mathématiquement, la hausse des taux d’intérêt ayant diminué la capacité d’emprunt de 20 à 25 %, cela a stoppé net l’enthousiasme de pas mal de jeunes. À quoi s’ajoute une hausse du coût des matériaux, ce qui les freine aussi énormément.

Cette perte de pouvoir d’emprunt est-elle de nature à bloquer la demande ?

La demande existe toujours et reste importante. Mais elle ne s’exprime pas aussi grandement sur le marché. Notamment parce que les banques, très sévères ou très prudentes, filtrent davantage en exigeant plus de fonds propres. Peut-être est-on maintenant dans une phase d’équilibre alors que, ces dernières années, la demande dépassait toujours l’offre. Il faut dire qu’on était arrivé à une situation intenable avec des hausses de prix de 7, 8, 9 % par an ! Mais comme l’offre n’augmente pas, le marché reste tendu, englué dans les attentes de propriétaires vendeurs qui visent toujours la valeur la plus élevée.

Pensez-vous que si vous réitériez cette enquête dans six mois ou dans un an les résultats seraient différents ?

Je ne suis pas convaincu que le moral des jeunes va évoluer vers du positif en si peu de temps. Car rien n’indique qu’ils peuvent croire à un changement : la guerre en Ukraine, les taux de la Fed qui augmentent et auront des répercussions sur les taux d’intérêt hypothécaires, les incidents climatiques qui se multiplient… Je ne sens pas de signes qui pourraient soudain améliorer la situation.

Et le professionnel que vous êtes, que voit-il ?

Comme d’autres, nous pensons que la situation va évoluer à plus long terme vers une autre façon d’envisager l’habitat. Avec moins de propriétaires et de petits bailleurs, et plus d’institutionnels et de grands multipropriétaires. Tout simplement parce que cela va devenir difficile, pour certains candidats, d’acheter, mais aussi de rénover.

Le coût de l’emprunt ne pèse pourtant pas moins pour les professionnels que vous êtes ?

Non, bien sûr, mais nous sommes peut-être davantage à même d’acheter, de négocier, de faire des travaux.

Qu’est-ce qu’un iBuyer ?

Fondé en octobre 2019 par Denis Vandamme, Wesold est un des rares exemples d’iBuyer en Belgique. Le principe : l’achat est quasiment instantané et le process presque entièrement digitalisé. Avec ceci que la start-up propose des offres rapides, achète un bien en l’état, sans clauses suspensives et prend en charge les diverses formalités. Elle garde une partie de ses achats en portefeuille et revend l’autre partie, généralement après rénovation (travaux, remise aux normes…), voire division. Un marchand de biens, en quelque sorte, mais dont l’image serait modernisée.

Depuis sa création, Wesold a réalisé entre 280 et 300 transactions d’unifamiliales, d’appartements, de maisons de rapport. Ces dernières l’intéressent davantage car permettent de créer de la valeur, surtout dans les villes (coliving…). “On participe à une revalorisation du parc immobilier en améliorant le PEB des biens de deux ou trois niveaux, insiste Vincent Dumont. L’idée est d’ailleurs de nous présenter non plus comme un iBuyer mais comme un GreenBuyer, le durable devenant une sorte de ligne directrice.”