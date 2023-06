Un demi-milliard d'euros pour revitaliser le site hautement historique des chantiers navals de Gdansk

Pour les férus d’histoire contemporaine, Gdansk a une signification toute particulière. C’est dans cette ville du nord de la Pologne, sur la mer Baltique, que les 17 000 ouvriers des chantiers navals entament, en 1980, une grève. La Pologne est alors dans le bloc de l’Est sous l’influence de l’URSS. Cette grève donne naissance au syndicat libre Solidarnosc, guidé entre autres par Lech Walesa. Les idées du mouvement se répandent très rapidement à travers le pays. Son programme est perçu partout comme un premier pas pour provoquer le démantèlement du monopole du parti communiste polonais. Soutenu par l’Église catholique, Solidarnosc inspirera d’autres pays communistes et aboutira finalement à la chute du Mur de Berlin et à l’effondrement du bloc communiste et de l’URSS.