Woodcab installe des bureaux dans les jardins : "Cet espace est aussi une alternative à une extension de son logement"

Inspiré des hôtels capsules

C’est lui qui a imaginé ce concept. Ingénieur-architecte de formation (ULB), il a fait une partie de sa carrière dans un bureau d’architectes à Lausanne, en Suisse. Lors d’un voyage au Japon, il découvre le concept des hôtels capsules, ces hôtels dont les chambres sont réduites au minimum afin de libérer des mètres carrés pour les espaces collectifs. Il imagine utiliser ce concept dans des bâtiments vides pour y installer des “boîtes” dans des “boîtes” afin, par exemple, de transformer d’anciens bureaux en hôtel. “Le projet n’a pas pu se réaliser mais j’avais déjà construit un prototype de capsule de 4 m². Je l’ai mis dans le jardin en l’adaptant pour un usage extérieur”, raconte l’architecte qui crée sa société en 2021 et se met à la recherche d’un associé au profil plus commercial. Ce sera Cédric Nobels.

Diplômé en Droit et Études européennes (Saint-Louis et UCLouvain), celui-ci a travaillé deux ans dans le digital en Belgique avant de s’expatrier quatre ans à Bangkok pour le compte d’une société belge active dans ce secteur. De retour au pays, il intègre une autre agence digitale. À la recherche de “quelque chose de plus tangible”, il tombe sur l’annonce d’Arthur Dumont de Chassart publiée sur LinkedIn. “On se connaissait depuis longtemps et son projet me parlait. D’autant qu’on était assez alignés et très complémentaires, grâce à mon background digital et commercial.”

Configurer son Woodcab

Un point essentiel car la start-up vient de modifier son site Internet pour permettre à ses clients d’y configurer eux-mêmes leur Woodcab. “Le configurateur est la page la plus consultée après la page d’accueil, relève Arthur Dumont de Chassart. À l’avenir, ils pourront tout moduler sur le site et peut-être même un jour visualiser leur Woodcab dans leur jardin.”

Des modules de base permettent de créer des capsules allant de 6m² à 20m². Soit la surface maximale autorisée en Wallonie pour un “abri” de jardin. “Avant de se lancer dans un projet nous conseillons toujours à nos clients de se renseigner auprès de leur commune”, souligne Cédric Nobels.

La construction, qui peut être déplacée, est installée en un bloc grâce à une grue ou un camion-grue sur des vis de fondation. ©Woodcab

La construction, qui peut être déplacée, est installée en un bloc grâce à une grue ou un camion-grue sur des vis de fondation. “C’est plus écologique qu’une dalle de béton”, précise Arthur Dumont de Chassart. Dans un esprit de circularité, la cabine est modulable, notamment de par le système de fixation du mobilier. Ainsi, une table de bureau peut se transformer aisément en banquette. “De nombreux clients ont d’ailleurs un usage mixte de cet espace”, observe Cédric Nobels. La capsule est isolée, dispose de l’électricité et peut être raccordée à l’eau.

La fabrication est pour l’instant artisanale et réalisée à la demande. Mais les deux trentenaires planchent sur des partenariats avec de grands acteurs belges de la construction bois pour industrialiser la production et ainsi constituer un certain stock afin d’être plus réactifs en cas de marque d’intérêt. “Notre but est de vendre quatre capsules par mois en 2023 et de doubler la production en 2024”, détaillent les associés. "Nous clôturons une levée de fonds de 250 000 euros avec notamment Finance Invest Brussels et Concept Expo, société active dans la construction préfabriquée et les stands. Cela permettra de financer notamment la R&D, la vente et le scaling industriel." Ils cherchent également à engager un commercial pour se développer en Flandre. Et ensuite en France. Ils ont encore plein de projets. Entre autres concevoir un système de parois à assembler sur place.