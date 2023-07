200.000 Belges ont une seconde résidence à l’étranger: voici les pays les plus prisés

On remarque que ces acquisitions se font aussi de plus en plus souvent dans l’optique de la location. “En 2020, il s’agissait de 10 % des crédits octroyés, chiffre qui a grimpé à 14 % en 2022. Mais à la grande majorité, ceux qui achètent à l’étranger le font dans le but d’en profiter.”

Si le rêve de la seconde résidence titille de nombreux Belges, encore faut-il en avoir les moyens. C’est donc sans surprise que les plus de 55 ans sont les plus représentés (52 %). “Les personnes de moins de 45 ans représentaient 25 % l’an dernier, contre 3 % pour les moins de 35 ans. Il est aussi intéressant de noter que 20 % des candidats à l’achat d’une seconde résidence en France ou en Espagne étaient âgés de moins de 45 ans.”

L’Espagne reste la destination la plus prisée (42 %), devant la France (32 %) et l’Italie (7 %), un top 3 resté inchangé par rapport à 2021. Mais on observe que le nombre de crédits pour ces trois destinations a explosé chez BNP Paribas Fortis, avec une hausse de 19 % pour l’Espagne, de 31 % pour la France et de pas moins de 110 % pour l’Italie. La banque remarque cependant que les montants empruntés sont en forte baisse. “Par exemple, les clients ont emprunté en moyenne 180 000 € pour l’achat d’un bien aux Pays-Bas, contre 269 000 € en 2021 (-33 %). Pour les biens achetés en France et destinés à la location, le montant emprunté a chuté de 301 000 à 212 000 € (-30 %). En revanche, pour ce qui concerne l’achat d’une résidence secondaire pour usage personnel, nous notons plusieurs hausses significatives des montants empruntés. Pour les Pays-Bas, le montant passe de 282 000 € en 2021 à 316 000 € en 2022 (+12 %). Ceux qui préfèrent l’Espagne ont emprunté en moyenne 174 000 € en 2022 contre 155 000 € (+12 %) un an plus tôt.”