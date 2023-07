En 2022, soit tout juste un an après sa création, la petite entreprise qui emploie actuellement dix personnes a ficelé son business model et démarché sans plus attendre les promoteurs de projets immobiliers. Bilan, 200 lots "vendus" dans des petits projets de vingt à trente logements, raconte Grégory Meys, cofondateur de Karno. Soit des biens destinés à être connectés à un futur réseau de chaleur lorsqu'ils seront mis en chantier. Pour l'année 2023, le développeur, qui a la volonté d'aller vite et d'atteindre en un temps record un volume important de lots, table sur la commercialisation de réseaux de chaleur pour environ mille logements et même plus de deux mille en 2024. "Ce sont les objectifs de vente et nous pensons les dépasser."

"Nous avons pour le moment une quinzaine de réseaux de chaleur en construction ou en passe de l'être à Bruxelles et en Wallonie", renseigne l'ingénieur. Un portefeuille largement ventilé en immobilier résidentiel (60 %), et en moindre mesure tertiaire (20 %) et industriel (20 %). "La majorité des réseaux utilisent la géothermie (80 %) et le reste (20 %) la chaleur fatale."

Cap sur l’existant

Quid de la construction de réseaux de chaleur dans des quartiers existants ? "Pour l'instant, nous n'avons pas d'accord avec les autorités mais nous y travaillons activement, précise Grégory Meys. Car notre vision, plus que le neuf, c'est l'existant. Décarboner le neuf est certes louable et important mais il est, par définition, plus isolé et énergétiquement performant. À l'inverse de l'existant, composé de nombre de passoires énergétiques. D'autant qu'à Bruxelles, c'est impossible d'isoler par l'extérieur sans dénaturer les façades anciennes. La meilleure solution, tout en incitant à isoler les bâtiments, c'est d'ouvrir la rue et d'y installer un réseau de chaleur décarbonée."