Le luxe trouve toujours davantage sa place en montagne: "La clientèle belge a un vrai sens du luxe et est extrêmement fidèle"

Fin 2021, le groupe, basé dans les Alpes, comptait dix hôtels, sept résidences et seize chalets. Aujourd’hui, et ce sont les derniers chiffres qu’il a donnés à la presse et à son public belge lors d’une visite de courtoisie effectuée à Bruxelles il y a quelques jours, il est à la tête de quinze hôtels quatre et cinq étoiles de 40 à 80 chambres (et 22 restaurants), dix résidences et 19 chalets jusqu’à 20 personnes avec services hôteliers et équipe dédiée, dont il est propriétaire-gestionnaire ou parfois seulement exploitant. Ce qui en fait un des opérateurs indépendants leaders des Alpes.

Le groupe Les Étincelles a réalisé, pour la saison 2022-2023 un chiffre d’affaires de 54 millions d’euros représentant un doublement par rapport à la saison 2020-2021. Ceci suite à la montée en puissance des hôtels créés ou repris ces deux dernières années et aux acquisitions récentes.

En 2026, c’est sur pas moins de 30 hôtels, 20 résidences et 100 chalets qu’il table son futur bilan, gérés et animés par 150 collaborateurs (contre 90 aujourd’hui) et 2 000 saisonniers (contre 800).

Destinations sport chic

Il faut dire que le luxe fonctionne très bien à la montagne (comme partout ailleurs au demeurant), suscitant un engouement auprès d’une clientèle européenne, voire extra-européenne, et que c’est précisément dans ce créneau que Les Étincelles a décidé d’exploser, lui permettant de créer de véritables collections de biens.

”Le Covid a créé un mouvement de réflexions dans les familles et de ventes, qui, précisément, a coïncidé avec nos recherches, reconnaît Nicolas Chatillon, cofondateur du groupe, le financier du quatuor qu’il forme avec le sportif de haut niveau Guerlain Chicherit, Arnaud Viotte et Philippe Lutz. Mais il n’y a pas que le Covid. Beaucoup de choses changent dans l’hôtellerie en matière de développement durable et d’offre responsable, par exemple, ou d’emplois saisonniers. Des problématiques dans lesquelles certains propriétaires n’ont pas d’expertise ou ne veulent pas se lancer, et donc décident de vendre. On assiste à une professionnalisation du secteur.” Ce qui explique l’augmentation actuelle de leur portefeuille. Et future ? “Il y a encore aujourd’hui plusieurs offres sur le marché, confirme-t-il, mais peut-être pas d’affaires à faire proprement dites. Notamment parce que, en montagne, les investisseurs peuvent avoir une vision affective des stations.” Même s’il convient que certaines familles venderesses sont en difficulté.

guillement La clientèle belge a un vrai sens du luxe, et, surtout, est extrêmement fidèle.

Conjuguer lifestyle et montagne durable

L’originalité des Étincelles est de ne pas se contenter du seul luxe mais de lui juxtaposer un esprit sportif lui permettant d’attirer un public plus large car plus jeune et plus familial. Un trait caractéristique qui émane de Guerlain Chicherit, quadruple champion du monde de ski free ride et free style (2000, 2002, 2006 et 2007). “Pour nos clients, le luxe ce n’est pas seulement l’accueil, le confort, le service, reprend Nicolas Chatillon, c’est aussi… la neige garantie.” Raison pour laquelle le groupe se concentre exclusivement sur sept stations de haute altitude : Tignes (dont Guerlain Chicherit est originaire et où le groupe est devenu le premier opérateur hôtelier avec près de 40 % de l’offre), Val d’Isère, Les Arcs et La Plagne (en Haute Tarentaise), Val Thorens et Courchevel (dans Les Trois Vallées) et l’Alpe d’Huez (dans l’Isère). Et bientôt une huitième avec La Rosière. “Des stations résilientes, jusqu’à 3 500-3 600 m d'altitude, avec glaciers, présentant des statistiques de neige avérée car nos clients sont des skieurs et l’exigent.”

Auxquelles s’ajoute une escale en plaine, sur les bords du lac du Bourget à Aix-les-Bains. Le groupe ne se satisfait, par ailleurs, que d’emplacements exceptionnels : skis aux pieds pour les hôtels, endroits insolites ou en forêts pour les chalets. Et d’une possibilité d’y inscrire un restaurant, un bar, un spa wellness, voire une piscine. “On mise sur de nouvelles destinations de luxe que l’on développe”, résume Nicolas Chatillon, suggérant que Courchevel et Megève ne suffisent plus. “Car on est en compétition avec d’autres stations de Suisse et d’Autriche.” Tant qu’à faire, s’il peut acquérir un lot de plusieurs biens comptant un hôtel, un immeuble à appartements le jouxtant, voire un ou deux chalets, c’est encore mieux, les services de l’un valant pour les autres.

Au lieu de réfréner l’expansion, ces diverses exigences la stimulent. Pour peu qu’une propriété rentre dans les impératifs du groupe, son propriétaire sait en effet très bien à qui s’adresser en priorité s’il désire la vendre. Avec ceci que Les Étincelles n’exigent pas la pleine propriété. Le groupe peut s’en tenir à la gestion.

De trois à quatre, voire cinq étoiles

Et il n’est pas indispensable que ce bien proposé compte quatre ou cinq étoiles, qui sont aujourd’hui la norme du groupe alpin (4 +, 5 et 5 +). Celui-ci ose en effet acquérir des trois étoiles et se lancer ardemment dans des rénovations afin de les agrandir, les moderniser et les mettre aux standards du luxe. “Mais on n’achète pas que des hôtels trois étoiles pour les amener à quatre ou cinq étoiles, détaille Nicolas Chatillon. Le passage par une grosse rénovation n’est pas indispensable. On peut ne pas toucher à l’enveloppe, ou à peine, pour se contenter de dépoussiérer une décoration ou une ambiance un peu vieillotte, tout en restant dans l’esprit des lieux. Ou créer quelques suites et un spa. On peut même ne rien changer pour s’arc-bouter aux seuls services proposés et à la restauration. Ce qui nous caractérise, c’est de passer d’une approche produit à une approche clients.”

L’objectif n’est du reste pas de fondre tous ces hôtels, chalets ou appartements dans le même moule. Les hôtels iconiques, qui ont leur histoire, leur réputation, leur clientèle, gardent d’ailleurs leur nom : le Levanna à Tignes, le Carlina à La Plagne, Koh-I Nor à Val Thorens, Daria-I Nor à l’Alpe d’Huez. Et c’est pareil pour les chalets tels que Katmai à Val d’Isère ou Quézac à Tignes, même s’ils se rassemblent sous le même label de “Carte Blanche”.

Le Levanna (Tignes, 43 chambres et suites), entré dans le portefeuille des Étincelles, est situé sur les pistes. ©Les Etincelles

Seuls les hôtels au design plus contemporain, chics et modernes, sont passés sous le nom unique de “Rendez-vous”. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas, dans le chef des dirigeants du groupe, la volonté de mieux encadrer leur offre en plusieurs collections très typées. Une nouvelle collection va d’ailleurs être créée fin 2024, pour les hôtels familiaux quatre étoiles, “moins iconiques, surfant sur une moindre notoriété mais auxquels les clients sont attachés.” Dont Nicolas Chatillon taira le nom.

Le Carlina et le Chamois d’Or parmi les dernières acquisitions

Il y a un mois, Les Étincelles ont racheté l’iconique hôtel le Chamois d’Or à l’Alpe d’Huez. “On ne veut pas tout changer tout de suite”, rassure Nicolas Chatillon, notant “un véritable attachement des clients de génération en génération.” L’enseigne, nouvellement intégrée au groupe, sera néanmoins partiellement transformée en y inscrivant des appartements familiaux et un restaurant. Un peu auparavant, c’est du côté du Lac du Bourget qu’il a fait une acquisition en reprenant L’Incomparable, un cinq étoiles comptant quinze luxueuses chambres, un spa et deux restaurants, dont un a acquis un macaron au Michelin cette année.

Véritable institution de l’Alpe d’Huez, le Chamois d’Or (42 chambres, 5 étoiles) fait désormais partie du groupe. ©Les Etincelles

Précédemment, le groupe avait entre autres repris Le Carlina à La Plagne (un hôtel de46 chambres, trois chalets de douze personnes chacun et cinq appartements, quatre étoiles), Les Campanules (39 chambres quatre étoiles) et le Village Montana à Tignes Le Lac (trois hôtels et six résidences pour un total de 103 chambres quatre étoiles, 27 chambres ci étoiles et 108 appartements) et les 43 appartements de l’ancien Club Hôtel à Tignes dans le cadre du projet Art Full (rénovation et isolation des lieux). De nouvelles constructions et acquisitions sont programmées dont un projet au lieu-dit Chalet des Moutons à Plagne Bellecôte (94 chambres et suites, 5 étoiles), l’hôtel Mckinleyà La Rosière (61 chambres et suites, 5 étoiles), l’Ombremont au Bourget-du-Lac (39 chambres, 5 étoiles). Et pas moins de sept nouveaux chalets.