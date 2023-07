Obligation de rénovation : avoir un logement plus durable devient de plus en plus inabordable

Ainsi, sur les trois derniers mois, l’offre de biens sur le marché immobilier belge a augmenté de 17 % pour les maisons et de 10 % pour les appartements. Les prix des maisons sont en baisse de 4 à 5 %, et les tarifs des appartements de 3,5 % en moyenne.

Au bout de deux années particulières, un nouvel équilibre semble s’établir entre l’offre et la demande : les Belges prennent davantage le temps de la réflexion avant d’acheter.

Par ailleurs, le certificat de performance énergétique (score PEB) divise le marché en deux catégories. Les biens en bon état avec un score PEB “C” ou supérieur sont vendus en moyenne après 5 semaines et peuvent descendre jusqu’à 5 % en dessous du prix demandé. En revanche, les biens nécessitant des travaux de rénovation plus importants ou disposant d’un score PEB “D” ou moins sont vendus en moyenne après 3-4 mois et peuvent descendre à 10 % en dessous du prix demandé.

Le baromètre note aussi une demande croissante pour les biens à louer : 6 % de plus pour les maisons et 4 % d’augmentation pour les appartements.

Ralentissement plus important en Flandre

Depuis janvier, les acheteurs en Flandre sont obligés de rénover le(s) bien(s) dont ils deviennent propriétaires si ces derniers ont un score PEB de catégorie “E” ou inférieur, afin d’atteindre un score PEB “D” ou supérieur, et ce dans les 5 ans suivant l’achat. Mais à Bruxelles et en Wallonie, il n’y a pas d’obligation de rénovation lors de l’achat d’une maison.

Ainsi, l’obligation de rénovation ralentit la dynamique du marché en Flandre, tandis qu’il reste stable à Bruxelles et en Wallonie. “Le coût d’achat est plus élevé pour les bâtiments neufs ou les bâtiments ayant un score PEB “A”, “B” ou “C”, car pour ces biens l’acheteur est dispensé de l’obligation de rénovation applicable en Flandre, explique Kim Ruysen, managing director chez Trevi. C’est souvent différent pour les biens plus abordables ayant un score PEB “D” ou inférieur. Les acheteurs doivent donc prévoir un budget supplémentaire pour payer les rénovations. Actuellement, il y a une rivalité entre l’efficacité énergétique et l’accessibilité des logements.”

Enfin, d’après le baromètre, les vacances d’été écourtées à Bruxelles et en Wallonie garantissent que le marché immobilier restera moins longtemps à l’arrêt que d’habitude.

Le marché commence à s’adapter à la nouvelle situation liée à la hausse des taux d’intérêt. “Les premiers ajustements de prix sur les biens énergivores et nécessitant des rénovations sont acceptés par le marché. Nous nous attendons également à ce que les investisseurs reviennent lentement sur le marché en raison d’un manque de bonnes occasions d’investissement en dehors de l’immobilier. L’immobilier reste un bon investissement, comme le montrent les chiffres de la Banque Nationale de Belgique. La valeur d’une habitation triple toujours sa valeur sur une période de 50 ans”, conclut Kim Ruysen.