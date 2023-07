Réseaux de chaleur, solution clé pour l'immobilier ? "Tout reste à faire en Belgique"

On le sait, en matière de pollution carbone, les secteurs de la construction et de l’immobilier en règle générale sont les mauvais élèves de la classe : les bâtiments représentent 40 % de la consommation d’énergie et 36 % des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes liées à l’énergie. Si les promoteurs redoublent d’efforts pour concevoir les projets neufs les plus durables possible, le parc immobilier existant, lui, demeure la bête noire des autorités locales, comme des petits propriétaires privés. Qui va payer les lourds travaux de rénovation, d’isolation et de remise en conformité aux normes énergétiques actuelles ? Comment procéder lorsque le bâti revêt un caractère patrimonial, à l’image de la quasi-totalité des maisons bruxelloises traditionnelles, par exemple ?

Trois jeunes ingénieurs sont convaincus d’avoir trouvé la parade, et ce, dans des délais et des budgets acceptables. Ils s’appellent Pierre Baijot, Arnaud Latiers et Grégory Meys, sont âgés de 36 à 37 ans, et ont fait leurs armes chez Elia, Sibelga, Veolia et GDF Suez. Sur base de leurs expériences professionnelles mais aussi de leurs convictions personnelles, ils se sont lancés dans l’entrepreneuriat voici deux ans et ont monté leurs propres sociétés en pariant sur ce qu’ils considèrent comme une solution d’avenir : les réseaux de chaleur.

"Tout reste à faire en Belgique"

"À défaut de pouvoir isoler de manière optimale les immeubles déjà sur pied, à tout le moins en complément des travaux d'isolation qui peuvent être entrepris, il faut trouver une autre piste de décarbonation", avance Grégory Meys, associé à la tête du développeur et opérateur de réseaux de chaleur Karno avec Arnaud Latiers. En l'occurence, "le réseau de chaleur permet de faire bénéficier le plus grand nombre d'une technologie d'énergie renouvelable à laquelle ils n'auraient pas eu accès en tant que particuliers", complète Pierre Baijot, fondateur du bureau d'études spécialisé Résolia. Les pays scandinaves l'ont bien compris, qui se sont lancés voici des années dans une course à l'installation de réseaux de chaleur pour diminuer significativement leur empreinte carbone.

"En Suède, où le travail a commencé voici 40 ans, plus de 65 % de l'énergie consommée sur le territoire est produite et distribuée par des réseaux de chaleur. La ville de Copenhague, au Danemark, atteint même un taux de 99 % !", souligne Grégory Meys. Plus près de chez nous, la France "est en plein boom et est en train de rattraper son retard" : elle affiche un taux de près de 15 %. Et la Belgique ? "Tout reste à faire : seul 0,05 % de la chaleur consommée chez nous est le fait de réseaux de chaleur."

Un vide de connaissance

En cause, "un vide de connaissance sur les réseaux de chaleur en Wallonie et à Bruxelles", juge le cofondateur de Karno. Mais aussi la recherche du sacro-saint compromis à la belge qui veut qu'avant d'amorcer la moindre action, même réduite, il faut mettre tout le monde d'accord. "Ce n'est pas comme cela que les pays scandinaves ont procédé, argue Pierre Baijot. Au contraire, ils ont pris le parti d'installer un réseau chaque fois que c'était possible, qu'importe la taille et l'endroit. C'est ce qu'on appelle un processus de germination et croissance, basé sur la recherche du plus petit dénominateur commun décisionnel. La complémentarité des profils [c'est-à-dire : la mise en relation d'immeubles ayant des besoins différents et complémentaires en termes de consommation de chaleur, NdlR], indispensable au bon fonctionnement du réseau de chaleur, est visée dans un second temps. Peu à peu, projet après projet, le territoire des pays scandinaves a été quadrillé par les réseaux qui se sont interconnectés pour atteindre une masse critique."

Une vision qu'ont décidé de suivre Karno et Résolia, en démarchant proactivement tant les porteurs de projets immobiliers (pour le neuf) que les pouvoirs publics (pour le bâti existant). "Toute opportunité de développer un réseau de chaleur, aussi petit soit-il, doit être saisie", insiste Pierre Baijot, qui évoque un micro-réseau étudié par Résolia et mis en chantier par Karno pour un projet de vingt logements à Profondeville (Namur). "Ce faisant, on démontre que la solution est techniquement très intéressante et que tient la route économiquement parlant, même si, à cette échelle, on est dans la fourchette basse de la rentabilité", acquiesce Grégory Meys, qui explique, en agissant de la sorte, parvenir à "débloquer une série de projets où les parties prenantes voulaient installer un réseau de chaleur mais n'arrivaient pas à s'entendre sur la répartition des coûts, sur le planning, etc." Et de prendre l'exemple du quartier Nord à Bruxelles ou encore du site Technopole Villette à Charleroi, des dossiers "dont on parle depuis longtemps et qui pourront voir le jour parce que l'on arrive à établir un équilibre financier avec un nombre réduit d'intervenants."

Convaincre les politiques

Pour ce qui est du parc bâti, parmi une multitude d'acteurs impliqués, l'interlocuteur privilégié des deux sociétés est l'autorité publique. "C'est elle qu'il faut convaincre car il faut une volonté politique pour financer en partie l'installation d'un réseau de chaleur pour tout un quartier existant, pointe Pierre Baijot. Et ce, par le biais, entre autres, de primes de connexion. Ce type de primes existe déjà en Région bruxelloise. Il ne manque plus que les réseaux!" La part d'investissement à charge du citoyen sera elle, compensée par une décote de prix par rapport à ce que lui coûterait la consommation de chaleur produite par une chaudière individuelle, conclut Grégory Meys.

Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur ?

Un réseau de chaleur est un système où la production de chaleur est centralisée. Cela signifie qu’un opérateur professionnel est responsable de sa gestion, de son approvisionnement et de son efficacité. La chaleur produite est affectée à de l’eau chaude sanitaire et au chauffage des immeubles. Elle est distribuée à l’échelle d’un quartier aux différents bâtiments connectés au réseau. La particularité de ces bâtiments reliés est d’avoir des affectations différentes de manière à mutualiser la consommation de chaleur. En effet, les besoins en chaleur d’un immeuble de bureaux ou d’une école ne sont pas les mêmes que ceux des logements en termes d’horaire : en journée, en soirée, en semaine, le week-end… Résultat, leurs consommations respectives se complètent. “Même au sein des logements, les besoins en chaleur ne sont pas alignés car tout le monde ne prend pas sa douche au même moment, ne part pas en vacances au même moment, avertit Grégory Meys (Karno). C’est ce qu’on appelle la théorie du foisonnement et cela permet de rationaliser plus encore la production de chaleur pour un même quartier.”

Diverses sources de production de chaleur sont exploitées : la récupération de chaleur fatale (soit la chaleur perdue provenant de l’activité d’incinérateurs de déchets et autres industries) ; les pompes à chaleur géothermiques (exploitant la chaleur contenue dans le sous-sol), aérothermiques (dans l'air), riothermiques (dans les égouts) ou encore aquatermiques (dans les cours d’eau); et les installations basées sur de la biomasse et du biogaz.